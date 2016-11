Konsumtrends 2017 Fleisch Kongress mit Kint und Wolfschmidt

Foto: dfv

Die Konsumtrends 2017, die Exportchancen für die Fleischwirtschaft, die Anforderungen an Verbraucherschutz und Tierwohl oder das Prinzip „from nose to tail“ sind nur einige Themen auf dem 11. Deutschen Fleisch Kongress der dfv Conference Group am 14. und 15. November 2016 am Frankfurter Airport.