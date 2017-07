Notierungen Schweinepreis behauptet sich

Foto: hei

Auch in der vergangenen Woche hielten die Preise für Schlachtschweine in wichtigen Erzeugerländern der Europäischen Union ihr Niveau. Das lag vielerorts an der knappen Versorgungslage mit schlachtreifen Tieren.

In Deutschland wurden weiter Hauspreise genannt; dennoch beließ die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG)