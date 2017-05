Onlinehandel Startschuss für Amazon Fresh

Foto: Amazon Das AmazonFresh-Sortiment bietet Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milch und Kühlprodukte, frische Backwaren und viele weitere Produkte.

Wer in Berlin oder Potsdam wohnt, kann seinen kompletten Wocheneinkauf jetzt über Amazon erledigen. Seit Mitte dieser Woche ist in den beiden Städten "AmazonFresh" an den Start gegangen: 85.000 Artikel sind online verfügbar, darunter frische Lebensmittel sowie ausgewählte Artikel von Berliner Feinkostgeschäften und ortsansässigen Lebensmittelhändlern. Wer bis zum Mittag bestellt, bekommt die Waren pünktlich zum Abendessen geliefert.

Über den Start von Amazon Fresh in Deutschland wurde schon lange spekuliert. Der Markt ist ohnehin schon hart umkämpft, und mit dem Onlineh&