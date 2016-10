Qualitätswettbewerb Bungert ist Gesamtsieger

Der Fleischerverband Rheinland-Rheinhessen führte erfolgreich den vierten Wettbewerb der regionalen Produkte in Rheinland-Pfalz durch. Die Siegertrophäe ersten Ranges geht an Bungert aus Wittlich.

„Wer Frische und Qualität sucht, wird nicht am Fleischerhandwerk vorbei gehen können." Andy Becht, Staatssekretär

Foto: jus Die Trophäen für die Gesamtsieger des Wettbewerbs um die besten regionalen Produkte aus Rheinland-Pfalz.

Die Innungsbetriebe des Fleischerverbands Rheinland-Rheinhessen stellten sich im Rahmen der Freiwilligen Selbstkontrolle dem inzwischen vierten Wettbewerb der regionalen Produkte in ihrem Bundesland. Landesinnungsmeister Markus Kramb begrüßte im Koblenzer Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz zahlreiche Gäste, darunter der neue Staatssekretär Andy Becht (FDP) aus dem Mainzer Wirtschaftsministerium.Dabei stellte der Politiker heraus, wie wichtig der Dreiklang aus Qualitätsmanagement, Regionalität und einem Leistungsmessen sei.Es sei hervorragend, dass die Fleischer wissen wollen, wo sie mit ihren Produkten stehen. Becht betonte, dass Qualität ihren Preis habe: "Wer Frische und Qualität suche, wird nicht am Fleischerhandwerk vorbei gehen können."Insgesamt beteiligten sich 117 fleischerhandwerkliche Betriebe an den Qualitätsprüfungen und reichten 517 Proben ein. Aufgrund hervorragender Ergebnisse bei der Sensorik- sowie Laborprüfung wurden fünf Pokale gestiftet.Den ersten Platz sicherte sich die Bungert OHG aus Wittlich. Aufgrund eng beieinander liegender Bewertungsergebnisse entschied die Jury sich für die Vergabe von zwei zweiten Rängen, die sich die Trittenheimer Fleischerei Bernd Kaspari und die Metzgerei Christian Luckas aus Mainz sicherten. Ebenso eng lagen die Ergebnisse um Platz drei. Auch hier entschieden sich die Fachprüfer zur Vergabe zwei gleichwertiger Auslobungen an die Metzgerei Beyer aus Niederwallmenach und an Markus Botte von der Burgmetzgerei in Hartenfels.