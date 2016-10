Rindfleischerzeugung Handel nimmt neue Ströme

Foto: MLA

Themenseiten zu diesem Artikel: Rindfleischerzeugung USDA Rindfleisch Lebendexport

In Australien dürfte die Rindfleischerzeugung 2016 um ein Fünftel einbrechen - Der global führende Exporteur kann seine Marktposition nicht halten - Die USA und Brasilien werden mit größeren Angebotsmengen die Lücke füllen - Asien mit China an der Spitze wird zur Importregion Nummer eins in der Welt - Milchkrise vergrößert Rindfleischangebot in der EU.

Am globalen Rindfleischmarkt gibt es 2016 eine spürbare Verschiebung der Handelsströme, und die Hauptprotagonisten gehen mit völlig unt