Stockheim Sanierung Käfer greift in Hamburg zu

Foto: Pixabay Käfer übernimmt das Catering-Geschäft von Stockheim am Standort Hamburg.

Stockheim hat sein Catering-Geschäft in Hamburg an Käfer verkauft. Im Zuge des Sanierungsverfahrens konzentriert sich das Düsseldorfer Unternehmen auf das Geschäft mit Messen und Events. Die Sparte Systemgastronomie sicherte sich der Spezialist für Verkehrsgastronomie, die SSP Germany mit Sitz in Eschborn.

Stockheim setzt seine Neuausrichtung fort und konzentriert sich auf das Kerngeschäft der Messe- und Eventgastronomie am Standort Düsseldorf.