Van Hees Flexibel und zuverlässig

Foto: Van Hees

Robert Becht ist gelernter Fleischermeister und staatlich geprüfter Fleischtechniker. Seit Januar 2013 ist er Mitglied der Geschäftsleitung beim Gewürzspezialisten Van Hees in Walluf. Im April 2017 trat er gemeinsam mit Frédérick Guet die Nachfolge von Jürgen Georg Hüniken in der Geschäftsführung an.