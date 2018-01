Videoclip Das war der 12. Deutsche Fleisch Kongress

Ende November traf sich die Fleischwirtschaft in Frankfurt: Zeit für aktuelle Brancheninfos und reichlich Networking.

Der inzwischen zwölfte Deutsche Fleisch Kongress der dfv Mediengruppe in Frankfurt lieferte den Teilnehmern wieder einen umfassenden Überblick über die aktuellen Themen, Herausforderungen und Potenziale der Branche. Beim abendlichen Barbecue ließen die Teilnehmer den Tag mit lockeren Gesprächen ausklingen.Unser Film zeigt Impressionen von dem hochkarätigen Event und Teilnehmer beschreiben, was sie an dem alljährlichen Branchentreff so schätzen. Schauen Sie rein: