Vogelgrippe Geflügelpest bereitet weiter Probleme

Foto: Uschi Dreiucker / pixelio.de

In Bayern gibt es den ersten Geflügelpestfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb - Rund 10.000 Puten mussten gekeult werden - Weiterer Ausbruch im Kreis Cloppenburg - Auch in Zoos verenden infizierte Tiere - Hessen hebt landesweite Stallpflicht auf - Viele Tiere müssen trotzdem drinnen bleiben - Drittländer sperren die Geflügelimporte.

In der vergangenen Woche hat es im Bundesgebiet wieder zahlreiche Nachweise der hochansteckenden Influenza des Typs H5N8 bei Wildvögeln gegeben,