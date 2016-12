Vogelgrippe Noch keine Entwarnung bei Geflügelpest

Foto: fl

Geflügelpestausbruch bei Putenhalter in Damme - Noch unbestätigter Fall bei Entenbetrieb in Sachsen-Anhalt - Rund 18.000 Tiere notgetötet - Erster H5N8 Nachweis bei Wildvogel in Thüringen - Im Südwesten Frankreichs breitet sich die Tierseuche weiter aus - Höchste Alarmstufe in Südkorea - Dort gingen bereits zehn Prozent des Geflügelbestandes verloren.

In Deutschland kann noch keine Entwarnung bezüglich der Geflügelpest gegeben werden. Zwar konnten in der vergangenen Woche in Schleswig-Hols