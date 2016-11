afz am Dienstagmorgen Fünf Dinge, die Sie heute wissen sollten

Guten Morgen aus Frankfurt am Main! Dohrmann eröffnet Grünkohl-Saison, Tönnies bleibt der Größte, Schweiger wird Wirt. Mehr lesen Sie hier...

Die Tönnies-Gruppe festigt ihre Position als größter deutscher Schlacht- und Zerlegekonzern. Unsere Redaktionen afz und FleischWirtschaft haben für Sie das neueste Ranking der Top 100 Betriebe des Fleischsektors in Deutschland zusammengestellt.Die Fleischer-Innung der Hansestadt Bremen eröffnete am vergangenen Wochenende aufmerksamkeitsstark die Grünkohl-Saison. Es ist ja schon bemerkenswert, dass ausgerechnet das Fleischerhandwerk das norddeutsche Saisongemüse in Szene setzt. Der Zuspruch der Bevölkerung war so groß, dass Bremens Fleischermeister 1.500 Portionen für einen wohltätigen Zweck verkauften. Bravo!Fernsehstar und Regisseur Til Schweiger eröffnete in Hamburg mit vielen prominenten Gästen sein Barefood Deli. Schuhe und Strümpfe müssen die Gäste des neuen Food-Store-Konzepts nicht ausziehen. Mehr lesen Sie bei uns hier . Der Ansturm auf die Location war so groß, dass die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung titelte " Warten auf Schinkenbrot von Til Schweiger ", denn die Gäste mussten viel Geduld aufbringen, berichtete F.A.Z.-Autorin Christine Dohler. Ansonsten ist im Deli entspannen mit hauseigenem Bier, Avocado oder einer Tasse Kaffee angesagt.Das ist doch mal eine Headline im " Merkur " aus München! Vor allem dann, wenn im Beitrag ein Metzger-Azubi den Autor Stephan Penning von einem vielseitigen Beruf begeistert. Lehrherr Josef Schuster verrät auch, worauf es neben fachlichen Fähigkeiten ankommt: "Man muss die Buben gut behandeln. Quasi wie den eigenen Sohn." Lesen Sie mehr über selten gewordene Lehrlinge Das Kultobjekt aus dem Hause der Westfälischen Privat-Fleischerei H. & E. Reinert liegt vor: Es ist keine Wurst oder Schinken zum Anbeißen, sondern einmal mehr der Männer-Kalender 2017. Für die Motive wählte eine Jury aus 40 Bewerbungen acht Metzger-Models aus ganz Deutschland aus. Der Kalender mit zwölf ästhetischen Aufnahmen verschwand sofort in unserem Praxisressort... Mehr Infos und Motive finden Sie hier