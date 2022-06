Imago / agefotostock

Aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen wird die diesjährige Konferenz per Livestream aus dem japanischen Kobe übertragen.

KOBE Fachleute, Forschende und Technologen können sich wieder auf ein Treffen anlässlich des International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST) in Japan freuen. Der Vorsitzende des Organisationskomitees, Dr. Ryoichi Sakata, ruft Experten aus Theorie und Praxis erneut dazu auf, der internationalen Fleischbranche ihre aktuellen Projekte und Innovationen vorzustellen.

Bis zum 20. Juni haben Forschende die Möglichkeit, Zusammenfassungen ihrer Arbeiten beim Komitee einzureichen. Die 68. ICoMST wird vom 22. bis 25. August 2022 als Online-Konferenz aus dem japanischen Kobe International Conference Center übertragen.



Forschungsergebnisse zu Halal-Fleisch und Wagyu-Rindfleisch, Fleischqualität, Lebensmittelsicherheit, ressourcenschonender Produktion, Verbrauchererwartungen, aktuellen Entwicklungen in der Automatisierung sowie Trends im Bereich der alternativen Proteine, einschließlich kultiviertem Fleisch zählen zu den diesjährigen Themen. Hintergrund der Konferenz Die erste Konferenz wurde 1955 in Helsinki als Treffen europäischer Experten der Fleischforschung abgehalten. Inzwischen hat sich die ICoMST zu einer jährlichen internationalen Veranstaltung entwickelt, die Forschende, politische Entscheidungsträger und Branchenexperten vereint, um über aktuelle Forschungsthemen und bedeutende technologische Entwicklungen der Fleischindustrie zu diskutieren.



Japan war 1999 das erste asiatische Land, das die Konferenz ausrichtete. In diesen 23 Jahren hat sich der japanische Fleischsektor aufgrund der Globalisierung, des Bevölkerungsrückgangs und der Innovationen in der Computerwissenschaft und -technologie stark verändert. Das diesjährige Motto, "Fleisch für die Zukunft" spiegelt daher den Wandel Japans wie auch des gesamten Fleischsektors wider.



Erfahrene Branchenexperten, Wissenschaftler und Nachwuchskräfte werden in Kobe reichlich Gelegenheit finden, sich über aktuelle Trends bei den Verbraucherpräferenzen, Forschungsergebnisse in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Fleischqualität auszutauschen und Lösungen für neue Themen wie klimafreundliche Produktion und alternative Proteinquellen zu diskutieren. Verlängerte Fristen Die Fristen für die Frühbucheranmeldung und die Einreichung von Abstracts wurden bis zum 20. Juni verlängert. Poster können bis zum 15. Juli eingereicht werden. Die Online-Anmeldung ist bis zum 1. August über die



Quelle: The International Congress of Meat Science and Technology