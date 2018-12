Best Image Es geht nur ums Kochen

In der Kategorie „Kombidämpfer“ belegte die Rational AG aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech den ersten Platz. Das ist das Ergebnis der afz-Studie „Best Image 2018“.

Foto: Rational Hauke Schmidt leitet den Vertrieb der Rational Deutschland GmbH.

„Bei uns geht es ums Kochen. Unser erster und letzter Gedanke gilt der Zufriedenheit unserer Kunden. “ Hauke Schmidt, Vertriebsleiter Rational Deutschland GmbH Teilen

Foto: Rational Das SelfCookingCenter arbeitet mit der Kombination aus Dampf und Hitze. Es deckt die Funktionen Grillen, Braten, Backen und Dünsten in einem Gerät ab, und wird für Backwaren, Aufläufe, Grillprodukte und Großbraten eingesetzt.

Rational AG Firmensitz: Landsberg am Lech



Gründung: 1973



Produkte: Maschinen und Geräte für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen



Umsatz: Die Marke Rational mit Selfcooking-Center und Combimaster verbuchte in den ersten neun Monaten 2018 ein Umsatzplus von 10 Prozent (516,3 Mio. Euro). Das Frima-Variocooking-Center verbesserte seinen Umsatz im gleichen Zeitraum um 15 Prozent (45,9 Mio. Euro). Beide Produktlinien, Combi-Dämpfer von Rational und VarioCookingCenter von Frima, wurden Anfang 2018 unter dem Markendach Rational zusammengeführt.



Produktionsstandorte: Selfcooking-Center und alle Kombidämpfer in Landsberg/Lech, Vario-Cookingcenter im französischen Wittenheim



Mitarbeiter: 2.000, davon 1.000 in Deutschland



Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten.

Dem Gartechnik-Gerätehersteller Rational geht es ums Kochen. Dieser Herausforderung stellt sich das Unternehmen aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech seit mehr als vier Jahrzehnten. 1973 von Siegfried Meister als „Rational GmbH“ gegründet, avancierte die heutige Rational AG mit zwei Gerätelinien zum Experten in der Übertragung von Wärmeenergie auf Lebensmittel aller Art.Rational versteht sich nicht als reiner Maschinenbauer, sondern als Anbieter innovativer Lösungen. Als das Unternehmen in seinem Gründungsjahr mit 18 Mitarbeitern an den Start ging, ahnte niemand, dass heute täglich 130 Mio. Speisen auf der ganzen Welt in Rational-Geräten zubereitet werden. Mehr als 900.000 davon sind derzeit in den Profiküchen rund um den Globus im Einsatz. Die Landsberger verfügen über eine lokale Präsenz in weltweit 120 Ländern, 34 Tochtergesellschaften, 57 Gerätesprachen und mehr als 4.000 Partner. Die Produktion schreibt sich mit den beiden Standorten „100 Prozent Made in Europe“ auf die Fahnen: Die Herstellung der Geräte erfolgt in Landsberg als der Heimat des SelfCookingCenter und aller Kombi-Dämpfer sowie im französischen Wittenheim (Elsaß), wo das VarioCookingCenter entwickelt und produziert wird.1976 bildete die Erfindung des Kombidämpfers durch Siegfried Meister den Startschuss für die Erfolgsgeschichte: Seither wurden knapp 900.000 Stück davon produziert und verkauft. 1992 wurde Frima Teil der Rational-Gruppe. 2018 führte die Rational AG die beiden Produktlinien, Kombi-Dämpfer von Rational und VarioCookingCenter von Frima, unter dem Markendach Rational zusammen. Damit wollen die Landsberger noch besser auf die Bedürfnisse des Markts eingehen und ihren Kunden stets das passende Werkzeug für die thermische Speisenzubereitung in der Profiküche bieten.Das SelfCookingCenter arbeitet mit der Kombination aus Dampf und Hitze und wird daher für Backwaren, Aufläufe, Grillprodukte und Großbraten eingesetzt. Es deckt die Funktionen Grillen, Braten, Backen und Dünsten in einem Gerät ab. Das VarioCookingCenter überträgt Wärme über Kontakthitze auf das Gargut. Suppen, Saucen, Schöpfgerichte, Frittierprodukte oder Puddings können damit schnell und einfach – mit bis zu 40 Prozent weniger Stromverbrauch– zubereitet werden. Mit der Kombination beider Geräte lassen sich 90 Prozent aller in Profiküchen anfallenden Kochanwendungen abdecken. Dazu ist die Bedienung beider Geräte einfach und intuitiv, selbst für ungelerntes Personal.Die Marke Rational mit SelfCookingCenter und Combimaster verbuchte in den ersten neun Monaten 2018 ein Umsatzplus von zehn Prozent (516,3 Mio. Euro). Das Frima VarioCookingCenter verbesserte seinen Umsatz von Januar bis September um 15 Prozent (45,9 Mio. Euro) und liegt damit laut Rational um 40 Prozent über der Vorjahresentwicklung. Neben steigenden Umsatzzahlen vermelden die Landsberger rund 200 zusätzlich eingestellte Mitarbeiter, die Hälfte davon in Deutschland. Die meisten Arbeitsplätze entstanden im Vertrieb und in vertriebsnahen Funktionen. Die eigene Prognose für 2018 von zehn bis zwölf Prozent Wachstum sehen die Verantwortlichen damit bestätigt und gehen für die weiteren Jahre von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich aus.Während die Umsätze in Deutschland und Europa im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal um nur zwei Prozent stiegen (+ zwölf Prozent im ersten Halbjahr), überzeugten die Zahlen in Nordamerika (+32 Prozent im dritten Quartal). Für die gesamten neun Monate schlagen in USA im Schnitt 22 Prozent Plus zu Buche. Mitverantwortlich waren laut Unternehmensangaben der Großauftrag eines US-amerikanischen Kettenkunden sowie viel Geschäft mit kleinen und mittleren Betrieben.Den leichten Umsatzrückgang in Lateinamerika im ersten Halbjahr machte ein Plus von zwölf Prozent im dritten Quartal wieder wett, so Rational. Auch das Geschäft auf dem asiatischen Markt wächst: Der Umsatzerlös stieg im dritten Quartal um 18 Prozent, angeführt vom chinesischen Markt. Von den diesjährigen Investitionen in Höhe von 37,7 Mio. Euro floss der größte Teil in den Ausbau der Produktion am Stammsitz in Bayern.Zum Unternehmen: Rational