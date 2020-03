Coronavirus Fleischer Nord sagen Verbandstag ab

Der Vorstand des Fleischerverbands Nord hat sich entschieden, den Kollegenabend und die gemeinschaftliche Mitgliederversammlung auf Grund der aktuellen Coronavirus-Situation abzusagen.

Das Corona-Dossier

Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, heißt es aus Hamburg. Sie sei aber nach sorgfältigem Abwägen und intensiven Gesprächen getroffen worden. „Die Gesundheit und nicht zuletzt die wirtschaftliche Sicherheit jedes Einzelnen von Ihnen sollte in diesen Tagen im Vordergrund stehen", stellt der Verband in seinem Absageschreiben fest.Am 15. und 16. März wollten sich die Fleischer des Nord-Verbunds in Hamburg zu ihrem jährlichen, gemeinsamen Treffen zusammenfinden.Die Mitgliederversammlung des Fleischerverbands Nord und seiner Landesverbände Niedersachsen-Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg werden verschoben. Der Vorstand und die Geschäftsstelle halten die Mitglieder auf dem Laufenden. Neue Termine sollen fristgerecht bekannt gegeben werden.