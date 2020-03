Deutscher Fleischer-Verband Neue Kraft im Team Fleischerhandwerk

Sieben neue Mitglieder verstärken jetzt die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks: drei Fachverkäuferinnen und vier Fleischer.

DFV: Das Casting der Nationalmannschaft 2020

Die fachliche Kompetenz musste sowohl in Einzel- als auch in Team-Arbeiten bewiesen werden, wobei Teamfähigkeit und Organisationstalent eine besondere Rolle gespielt haben. Wichtig war auch, dass die Kandidaten zu bedeutsamen, teils auch brisanten Fragen Stellung nehmen konnten, mit denen Vertreter des Fleischerhandwerks immer wieder konfrontiert werden. Ideenreichtum, Organisationstalent und Teamgeist der Kandidaten werden abgeklopft. Das Auswahlverfahren fand an zwei Tagen statt. Die Nationalmannschaftsmitglieder sind Botschafter des Fleischerhandwerks.

Grundlage war ein Auswahlwettbewerb, in dem die Kandidaten ihre Eignung unter Beweis stellen mussten. An zwei Tagen im Berufsbildungszentrum Weiterstadt zeigten neun Nachwuchskräfte, ob sie das Zeug zum Mannschaftsmitglied haben. Vor allem Ideenreichtum, Organisationstalent und Teamgeist waren wichtige Erfolgsfaktoren. Das Team hat jetzt 25 Mitglieder aus allen Teilen Deutschlands.Vorgeschlagen wurden die Teilnehmer von ihren Landesinnungsverbänden, bei denen sie sich in Leistungswettbewerben empfohlen hatten. In dem zweitägigen Auswahlverfahren, das im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Weiterstadt unter der Leitung von DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz stattfand, haben neun Nachwuchskräfte aus dem Fleischerhandwerk gezeigt, ob sie das Zeug zum Mannschaftsmitglied haben. Vorgeschlagen wurden die Teilnehmer von ihren Landesinnungsverbänden, bei denen sie sich in Leistungswettbewerben empfohlen hatten.Neu in die Mannschaft wurden berufen:(Nordrhein-Westfalen; Fleischerei Schaftenbaum, Brilon),(Hamburg; Metzgerei Dreymann, Ahrensburg),(Bayern; Metzgerei Huber GmbH, Walpertskirchen),(Meck-lenburg-Vorpommern; Fleischer-Fachgeschäft Horst Michelsen, Crivitz),(Hes-sen; Fleischerei Fecher, Seligenstadt),(Bayern; Metzgerei Bausewein. Prichsenstadt),(Bayern; Metzgerei Naser, Würzburg).Die Nationalmannschaft hat jetzt insgesamt 25 Mitglieder, die aus allen Teilen Deutschlands kommen. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der Nationalmannschaft: Weblink