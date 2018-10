Eurotier 2018 Digitalisierung im Fokus

Mehr als 2.500 Aussteller haben sich insgesamt angemeldet - Fast 1.500 davon kommen aus dem Ausland - Auslandsbeteiligung steigt auf Rekordwert von rund 59 Prozent - Digitalisierung in Stall und Betrieb wird Schwerpunkthema - Viele Produktneuerungen - Zahlreiche Veranstaltungen und Diskussionsrunden auf der Weltleitmesse für Tierhaltung

So viele Aussteller aus dem Ausland wie nie zuvor werden bei der Eurotier 2018 vom 13. bis 16. November in Hannover ihre Produkte präsentieren. Wie der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Dr. Reinhard Grandke vor Medienvertretern berichtete, haben sich insgesamt 1.484 Auslandsunternehmen aus 61 Ländern für die Leitmesse der Tierhaltung angemeldet; damit steigt ihr Anteil an allen Ausstellern auf 58,7 Prozent.



Die meisten von ihnen kommen mit 254 Unternehmen aus China, gefolgt von den Niederlanden mit 207 und Frankreich mit 128 Ausstellern. Erstmals dabei sind Messebeschicker aus den Ländern Marokko, Bangladesch, Vietnam, Hongkong, Paraguay und Uruguay. Für Grandke zeigt die hohe Auslandsbeteiligung, dass sich die internationale Agrarwirtschaft zunehmend global ausrichtet und neue Märkte erschließen will.

Foto: Swen Pförtner Das Messetreiben auf der EuroTier.

Verbesserungen durch Digitalisierung

Foto: EuroTier Logo EuroTier 2018

Tierwohlmedaille wird verliehen

Die Gesamtzahl der für die EuroTier 2018 angemeldeten Aussteller liegt laut DLG bisher bei 2.526 Unternehmen, womit eine ebenso hohe Beteiligung wie vor zwei Jahren erreicht werden dürfte. Wie Grandke außerdem mitteilte, wird der Bundesverband Praktizierender Tierärzte ( bpt ) seinen Jahreskongress wieder zeitlich überlappend mit der EuroTier auf dem Messegelände in Hannover durchführen.Dies schaffe die Gelegenheit, dass Tierärzte und Landwirte aus aller Welt ihre Erfahrungen und Meinungen zu Fragen der Tiergesundheit austauschen könnten. Zudem werden auf dem Messegelände auch mehr als 300 Spezialaussteller der EnergyDecentral 2018 anzutreffen sein, der internationalen Fachmesse für innovative Energieversorgung. Dabei werden neueste Entwicklungen im Bereich der regenerativen Energiequellen, so zu Biogas, biogene Festbrennstoffe, Blockheizkraftwerke (BHKW), Windkraft und Solarenergie vorgestellt. Insgesamt rechnet die DLG mit rund 150.000 Besuchern bei der EuroTier.Nach Angaben des DLG-Projektleiters EuroTier, Dr. Karl Schlösser, bietet diese Messe einen Überblick über die moderne Tierhaltung in allen Facetten. Immer wichtiger werde dabei das Thema Digitalisierung , wobei die Vernetzung neue Möglichkeiten biete, um Produktivität und Tierwohl sowie den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen erfolgreich zu verbinden. Die diesjährige EuroTier werde deshalb unter dem Leitthema „Digital Animal Farming“ stehen. Dabei werde sich eingehend mit der Digitalisierung von Produktionsprozessen im Stall und auf dem Betrieb beschäftigt.In Halle 26 wird die DLG laut Schlösser mit Partnern die moderne Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung im digitalen Zeitalter präsentieren und über Vorträge und Diskussionsrunden den Besuchern dieses Thema vermitteln. Anlaufstelle für die Rinderhalter wird auch in diesem Jahr wieder der „TopTierTreff“ sein, bei dem in Halle 11 Spitzengenetik der Rinderzucht mit Tierschauen auch in englischer und russischer Sprache vorgestellt wird. Für Schweinehalter wird es in Halle 16 die Sonderschau „Gesamtbetriebliche Haltungskonzepte Schwein“ geben, wo neu entwickelte Stall- und Haltungsmodelle für die Mast zu sehen sind. Auf dem Programm stehen auch wieder die Vortrags- und Diskussionsrunden in den EuroTier-Foren, wo täglich aktuelle Fragen zur Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung aufgegriffen werden. Weitere Veranstaltungen, darunter die EuroTier-Klassiker „Young Farmers Day“ oder die Branchenevents, finden ebenfalls - wie gewohnt - statt.Neben den Fachvorträgen und Tierschauen wird es auf der Leitmesse für moderne Tierhaltung auch wieder zahlreiche Produktinnovationen geben. Nach Angaben des Vorsitzenden der EuroTier-Neuheitenkommission, Prof. Eberhard Hartung, beinhaltet die Ausstellung den weltweit größten Neuheitenmarkt in den Bereichen Verfahrenstechnik, Betriebsmittel, Management und Software, Stalleinrichtungen sowie Stall- und Hallenbau für die professionelle Tierhaltung. Laut Hartung gab es rund 300 Anmeldungen für den Innovation Award , von denen 250 zugelassen wurden. Davon wurden 25 mit einer DLG-Silbermedaille ausgezeichnet; eine Goldmedaille erhielt der Trogsauger Speedy zur Reinigung von Futtertrögen in der Schweinehaltung der Firma Meier-Brakenberg aus Extertal.Hartung betonte, dass die große Anzahl von Neuheiten und Weiterentwicklungen zeige, dass sich die Innovationsfreude im Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befinde. Erstmals wird in diesem Jahr gemeinsam von der DLG und dem bpt der „Animal Welfare Award“ verliehen. Damit soll ein Produkt ausgezeichnet werden, dass im besonderen Maße den Anforderungen an einen höheren Tierwohlstandard gerecht wird. Der Preisträger wird am 15. November im Rahmen des „International Animal Health Events“ bekanntgegeben.