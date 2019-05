Förderpreis der Fleischwirtschaft Drei Visionäre mit Vorbildfunktion

In jährlicher Folge seit dem Jahr 2013 würdigen „afz – allgemeine fleischer zeitung“ und „Fleischwirtschaft“ besonders motivierte Talente. Der Förderpreis 2019 geht an das Top-Trio mit Veronika Weber, Stefan Wenisch und Manuel Rittmann.

Die Managerin am Schlachthof Für Veronika Weber aus München ist der Schlachthof das sensibelste Glied in der fleischerzeugenden Kette. Dort gilt es, sowohl dem Tierschutz und der Lebensmittelsicherheit als auch der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden. Die 25-jährige Tierärztin begann vor zwei Jahren als Trainee bei Vion Deutschland und ist dort inzwischen als Group Quality Managerin im Wesentlichen zuständig für die Tierschutzüberwachung. Foto: Natalie Färber Veronika Weber will dazu beitragen, dass bei der Schlachtung das Thema Tierschutz kein Tabu ist.

Auch in ihrer Promotionsarbeit verfolgte sie die Optimierung der Tiergesundheit und der Lebensmittelsicherheit. Hier befasst sich Weber mit dem Zusammenhang von Fellverschmutzungen bei Rindern und möglichen Einflüssen des nachfolgenden Schlachtprozesses auf die mikrobiologische Beschaffenheit von Schlachtkörpern. Ziel ist es, auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse Maßnahmen für die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit abzuleiten.

Der Genusshandwerker Stefan Wenisch ist zwar erst 26 Jahre jung, aber schon Meister, Betriebswirt, Fleischtechniker und Fleischsommelier. Er verantwortet nach sieben Jahren Aus- und Fortbildung die Metzgerei des Traditionsunternehmens Wenisch in Straubing. Zum Familienbetrieb gehören die eigene Landwirtschaft, Vier-Sterne-Genusshotel, Erlebnisrestaurant und Catering-Service. Dank dieser Vielschichtigkeit ist das Nachhaltigkeitsprinzip „from nose to tail“ leicht zu realisieren.

Heute zeichnet Wenisch für die Produktion, den Verkauf und die Verwaltung der Metzgerei verantwortlich. In den drei Genussläden und der Genusszentrale veredelt er das Fleisch der Muggenthaler Ochsen aus eigener Aufzucht zu ausgefallenen Cuts und vermarktet sie unter der von ihm selbst geschaffenen Marke „Holy Beef".

Für die Zukunft hat der junge Unternehmer weitere ehrgeizige Ziele. Wie in den vergangenen Jahren will er Fleisch- und Wurstkurse anbieten, um das Bewusstsein für hochwertige Lebensmittel zu stärken. Seine Idee vom eigenen Markenprogramm für Schweinefleisch aus handwerklicher Schlachtung nimmt mehr und mehr Gestalt an. Außerdem wollen er und seine beiden Brüder ein Ausbildungsportal aufbauen: den Wenisch Genusscampus. Damit möchte der Meister wieder mehr junge Menschen für eine Karriere im Fleischerhandwerk begeistern.

Der Personalentwickler Manuel Rittmann aus Ubstadt-Weiher in Baden-Württemberg widmet sich mit ganzer Leidenschaft seiner Aufgabe als Ausbilder. Als gelernter Fleischer und ausgebildete Fachkraft für Lebensmitteltechnik strebt er aktuell per Fernstudium die zusätzliche Qualifikation als „Pädagoge für Aus- und Weiterbildung“ an. Seit Dezember 2014 arbeitet der 34-Jährige als Bildungsreferent bei



Neben der betrieblichen Ausbildung von derzeit 47 Fleischerinnen und Fleischern und zehn Fachkräften für Lebensmitteltechnik ist er auch zuständig für die Nachwuchsgewinnung. Ihm liegen die Berufsbilder seiner Branche und deren Image besonders am Herzen. Und so hat er sich dem Ziel verschrieben, beides in ein besseres Licht zu rücken. Auf diesem Weg ist Rittmann bereits ein gutes Stück vorangekommen, was die begleitenden Berufsschulen mit Zuwachs in ihren Klassen quittieren. Foto: Natalie Färber Manuel Rittmann möchte die Leidenschaft am Beruf des Fleischers zeigen.



Rittmann fordert seine Branche zum Umdenken auf, um dem Nachwuchsmangel entschieden entgegenzuwirken. Es geht ihm um Selbstverständlichkeiten wie den guten Umgangston, aber auch um das Aufzeigen von Fortbildungsmöglichkeiten und die wertschätzende Entlohnung während und nach der Ausbildung. Sein Ziel ist es, Jugendlichen zu zeigen, dass das Handwerk des Fleischers sexy und zugleich ein zukunftssicherer Grundstein für das Berufsleben ist.



Vor zwei Jahren hat der umtriebige Ausbilder gemeinsam mit seinem Team das Konzept für den Ausbildungstag „Meat your job" entwickelt und umgesetzt. Aus einem kleinen Anfang war 2018 schon eine große Sache geworden. 75 Interessierte schnupperten in fünf Ausbildungsberufe hinein und legten in Workshops auch selbst Hand an. Schließlich entschieden sich 27 junge Menschen für ein Praktikum und ließen sich von den Berufen im Fleischbereich begeistern.

Rittmann fordert seine Branche zum Umdenken auf, um dem Nachwuchsmangel entschieden entgegenzuwirken. Es geht ihm um Selbstverständlichkeiten wie den guten Umgangston, aber auch um das Aufzeigen von Fortbildungsmöglichkeiten und die wertschätzende Entlohnung während und nach der Ausbildung. Sein Ziel ist es, Jugendlichen zu zeigen, dass das Handwerk des Fleischers sexy und zugleich ein zukunftssicherer Grundstein für das Berufsleben ist.

Die Preisverleihung an die Jungen Talente findet zur Meat Vision Gala am Abend des ersten Messetags der IFFA in Frankfurt am Main statt.

Was zeichnet die drei diesjährigen Preisträger aus? Womit haben sie sich die hohe Auszeichnung verdient? Was sie in jungen Jahren bereits alles bewerkstelligt haben und was sie noch bewegen wollen, wird beim Lesen der kurzen Porträts deutlich.