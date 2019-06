Genussakademie Bayern Sommeliers treffen sich im Herbst

Die „Genussakademie Bayern“ in Kulmbach veranstaltet in diesem Jahr erstmals einen Sommeliergipfel. Bei dem Treffen am 4. und 5. Oktober werden die Sommeliers der verschiedenen Fachrichtungen – vom Fleisch über Wein bis hin zum Käse – ihre Erfahrungen austauschen. Das teilte jetzt das bayerische Landwirtschaftsministerium mit.