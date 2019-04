IFFA-Foren Geballtes Wissen

Foto: Messe Frankfurt / Jochen Günther An allen Ausstellungstagen vermitteln Experten geballtes Fachwissen. Die Teilnahme an den Forumsveranstaltungen ist kostenfrei.

Fachwissen von Experten im Wechsel mit praxisorientierten Vorträgen von Ausstellern: So präsentiert sich das IFFA-Forum in Halle 11, Ebene 1, C40. Eine Simultanübersetzung erfolgt in Deutsch und Englisch.