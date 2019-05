ILW 2019 Niederländerinnen gewinnen die Europameisterschaft

Foto: DFV Sie sind die besten Nachwuchsfleischer Europas (von links): Josja Haagsma, Paolo Desbois und Tessa Moerland.

Die besten Nachwuchsfleischerinnen und -fleischer aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien und eben Deutschland traten auf der IFFA an zwei Tagen in sieben Wettbewerbsdisziplinen gegeneinander an.