In eigener Sache Das Corona-Dossier

Die dfv Mediengruppe bietet ab sofort ein wöchentliches Dossier zum Coronavirus: Es bündelt aktuelle Informationen aus mehr als 100 dfv Fachmedien.

Liebe Leserin, lieber Leser,



das Coronavirus setzt der Wirtschaft weltweit zu und macht weder vor Länder- noch vor Branchengrenzen halt. Deshalb bündeln die Top-Titel der dfv Mediengruppe, zu der auch afz - allgemeine fleischer zeitung, „Fleischwirtschaft“ und fleischwirtschaft.de gehören, fortan die wichtigsten Berichte aus verschiedenen Branchen in einem „Corona-Dossier“ - von der Lebensmittelindustrie über Gastronomie und Hotellerie bis Touristik, von Agrarwirtschaft und Fleischwirtschaft über Verpackung und Finanzen bis hin zu Marketing und Fashion.

„In der momentanen Lage den Überblick zu behalten ist unverzichtbar. Genau hier setzt unser Informationsangebot an." Sönke Reimers, Sprecher der dfv Geschäftsführung

Jede Woche neu

Immer Dienstags als PDF zum Download

„Mit unserem breit aufgestellten Fachmedien-Portfolio verfügen wir über ein umfangreiches Expertenwissen, das wir in dieser besonderen Situation gebündelt zur Verfügung stellen. Besonders ist, dass nur wir unseren Kunden den Blick über ihre jeweiligen Branchengrenzen hinaus bieten können“, so Sönke Reimers, Sprecher der dfv Geschäftsführung.Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und Experten-Interviews aus Medien wie Lebensmittel Zeitung, TextilWirtschaft, Horizont, ahgz, fvw sowie afz - allgemeine fleischer zeitung und „Fleischwirtschaft“: Das erste Corona-Dossier beschäftigt sich auf 27 Seiten unter anderem mit der Konsumpsychologie in Krisenzeiten, Kampagnen gegen die Panikmache und Analysen über Virusangst und Wirtschaftskrise.Ob abgesagte Messen oder Konferenzen, flächendeckendes Homeoffice, unterbrochene Lieferketten – lesen Sie, was die Epidemie heute für Unternehmen bedeutet und worauf Sie sich in der Zukunft vorbereiten müssen.