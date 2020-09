Kassengesetz Durcheinander geht weiter

Branchen, die mit viel Bargeld hantieren, sind dem Fiskus suspekt. Denn ob dann immer alle Einnahmen ordnungsgemäß verbucht werden, ist fraglich. Und so gilt seit Anfang dieses Jahres das „Kassengesetz“ (Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016), das neben der Bonausgabepflicht festschreibt, dass elektronische Aufzeichnungssysteme über eine zertifizierte „Technische Sicherheitseinrichtung“, kurz TSE, verfügen müssen.

Die Aufrüstung mit der TSE ist im Rahmen der „Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr“ (KassenSichV) in Paragraf 146a der Abgabenordnung (AO) festgeschrieben. Ohne TSE kann das Finanzamt die Kassenführung des Unternehmens nicht ordnungsgemäß einstufen, so dass es zu Schätzungen von Umsatz und Gewinn und damit Steuernachzahlungen kommen kann.

Welche Frist gilt denn nun?

Vor rund einem Jahr waren noch keine rechtskonformen technischen Lösungen auf dem Markt, so dass das Bundesfinanzministerium (BMF) eine Übergangszeit bis zum 30. September 2020 eingeräumt hat, in der nicht beanstandet wurde, wenn die Kasse noch nicht über eine TSE verfügt. Während Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nun auf diesem Termin besteht, haben alle Bundesländer mit Ausnahme von Bremen diese Frist aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen Monaten nach und nach bis zum März 2021 verlängert.Viele Bundesländer verlangen allerdings den Nachweis, dass die Aufrüstung der TSE bis zum 30. September 2020 beauftragt oder bestellt wurde. Diese „Nichtbeanstandungs-Regelung“ gilt auch, wenn der Unternehmer nachweist, dass er die Installation einer cloudbasierten TSE plant, diese technische Lösung aber noch nicht angeboten wird. Die Voraussetzungen ändern sich aber laufend, so dass sich ein Unternehmer über die aktuellen Voraussetzungen bei dem für ihn zuständigen Finanzamt informieren sollte.