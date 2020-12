Klimaschutz Fleischwurst schafft Zukunft

700 neue Bäume für den Lampertheimer Forst: Metzgerei Blüm spendet vom Erlös jedes verkauften Rings Fleischwurst 1,50 Euro für den Kauf von Setzlingen.

Wir als Metzgerei sind in Sachen Nachhaltigkeit nicht auf einem Auge blind“, sagt Fleischermeister Paul Blüm. Mit seiner Tochter Victoria initiierte der Lampertheimer die Aktion „Fleischworschd for future“.



Witziger Name, ernster Hintergrund: Unter dem Motto - angelehnt an die globale Schüler- und Studenten-Bewegung der freitäglichen Klima-Demonstrationen - spendeten die Blüms jetzt einen ordentlichen Geldbetrag für das Aufforstungsprojekt „Unser Wald“ an Hessen Forst.



Die Aktion „Fleischwurst for Future“ startete Victoria Blüm, die nach Studium und Auslandsaufenthalt im vergangenen Jahr in den elterlichen Betrieb zurückkehrte, bereits im Frühjahr diesen Jahres. Für jeden in ihrem Fachgeschäft verkauften Ring Fleischwurst hielten sie 1,50 Euro zurück. „Unsere Kunden sprangen sofort darauf an“, berichtet die 27-Jährige. „Viele kauften sogar extra deswegen Fleischwurst ein.“ Auf dem Kassenbon erscheint dann sogar „Fleischworschd for future“ als ausgedruckter Posten.



Der Absatz der Ringe normalisierte sich zwar nach einer gewissen Zeit wieder, aber trotzdem kam recht rasch eine ansehnliche Geldsumme zusammen. Als die Blüms mit Forstamtsleiter Ralf Schepp bereits ein Termin für eine öffentlichkeitswirksame Baumpflanzung gefunden hatten, durchkreuzte der erste Corona-Lockdown die Pläne. Das bedauerten alle Beteiligten sehr. „Eigentlich wollten wir mit der gesamten Belegschaft anrücken und die Setzlinge einbuddeln“, erinnert sich Victoria Blüm.



Notgedrungen verschob man das Ganze in den Herbst. Und prompt funkte der zweite Lockdown dazwischen. „Jetzt wollten wir unseren Kunden endlich mal zeigen, wie weit die Aktion gediehen ist“, erklärt die junge Gesellin. „Sonst denken sie womöglich, dass wir sie auf die Schippe nehmen wollten.“ Sie übergab daher Schepp die Spende symbolisch und zweckgebunden.

„Gerade als Metzgerei wollen wir zeigen, dass Nachhaltigkeit uns wichtig ist.“ Victoria Blüm Teilen

Durch die Fleischwurstverkäufe kamen rund 1.000 Euro zusammen. Dafür schafft das Amt circa 700 Setzlinge an. Welche Baumarten dabei sein werden, bleibt den Experten überlassen. Die Blüms wurden aber darüber informiert, dass fünf bis sieben verschiedene Laub- und Nadelgehölzer gekauft werden. Dadurch berücksichtigen die Forstleute den Klimawandel, die zunehmende Trockenheit und fördern die Anpflanzung von Misch- statt Monokulturen.Als Dank erhielten die Blüms vom Forstamt Lampertheim eine Spendenurkunde, die an der Kasse positioniert wurde und die fleißigen Fleischwurstkäufer auf den Erfolg hinweist. Eine tolle Werbung, findet Victoria Blüm und ergänzt: „Auf Facebook erhalten wir für ,Fleischworschd for future’ ein super Feedback. Das war mit Abstand unsere am meisten gelikte, geteilte und diskutierte Aktion.“ Sie läuft natürlich weiter. Darauf weisen die im Laden aufgehängten Plakate hin.