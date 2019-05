Meat Vision Gala Junge Talente beeindrucken die Branche

Foto: Felix Holland Renate Kühlcke und Jörg Schiffeler sowie Bernhard Heuvelmann (rechts) führen durch den Abend.

Als vor sechs Jahren "afz" und "Fleischwirtschaft" den "Förderpreis der Fleischwirtschaft" aus der Taufe hoben, war es noch nicht annähernd so eng am Fachkräftemarkt wie heute. Das schmälert allerdings nicht die Qualität am Nachwuchsmarkt. Und so zeichneten die beiden Titel aus der dfv Mediengruppe bei der 7. Auflage ihres Nachwuchspreises wieder beeindruckende junge Fachkräfte aus.