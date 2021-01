Menschen im Fleischerhandwerk „Wir sind einfach coole Säue“

Wechsel in neue Branche ohne jegliche Reue

„Der Beruf des Metzgers liefert mehr Abwechslung als viele glauben.“ Marc Keßler, Metzgerei Schuster Teilen

Dass er der Hotellerie den Rücken gekehrt hat, bereut der 45-Jährige bis heute nicht. „Der Beruf des Metzgers ist abwechslungsreicher als viele glauben. Ich bin für den Einkauf genauso zuständig wie für die Zuschnitte und die Wurstproduktion.“ Doch die Büroarbeit falle zum Glück in den Aufgabenbereich seiner Frau. Manchmal bekäme er ein paar Strafarbeiten aufgebrummt und müsse beispielsweise Rechnungen sortieren. Papier und PC seien allerdings nicht sein Ding. Wie gut, dass er und seine Frau ohnehin auf papierloses Büro umstellen.Obwohl ihm der Beruf große Freude bereitet, machte Keßler der schlechte Ruf, den die Metzger in seiner Lehrzeit hatten, sehr zu schaffen. Doch inzwischen hat sich das geändert, auch durch die Image-Werbung etwa in den sozialen Medien. „Vor zehn Jahren entwickelten sich die Köche langsam, aber sicher zu den Rockstars in der Küche. Heute sind Metzger die Rockstars in der Wurstküche. Wir beefen, wir smoken, sind einfach coole Säue. Nur werden wir leider immer weniger“, bedauert er. Doch die Kollegen, die übrig blieben, hätten sehr gute Betriebe.Damit er sich für sie und die Branche einsetzen kann, ist Keßler nicht nur Mitglied der Fleischerinnung Mainz-Bingen, sondern hat auch vor etwa fünf Jahren den Posten des Obermeisters übernommen. Allerdings würde er sich freuen, wenn seitens der Metzger etwas mehr Engagement käme. „Wir sind da, um unsere Betriebe zu fördern. Das ist aber schwierig, wenn sich nur wenige daran beteiligen. Was sollen ein Obermeister und der Geschäftsführer allein anderes machen, als die Mitgliedsbeiträge zu verwalten und auf Ausbildungsmessen zu gehen?“Neben der politischen Vertretung, die man dem Deutschen Fleischer-Verband ( DFV ) durch die Beiträge ermögliche, sei auch die Image-Werbung von enormer Bedeutung. In diesem Bereich zeige der DFV ebenfalls großen Einsatz. „Das Ganze wird sehr breit angelegt, zum Beispiel über Influencer, Youtube und Instagram.“ Auf das Image käme es heute mehr denn je an – genauso wie auf die Optik. Für einen kleinen weiß gekachelten Laden interessiere sich kaum ein Lehrling. Wenn es jedoch um ein cooles Geschäft gehe, sehe die Sache schon anders aus.