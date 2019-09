PR-Preis des Fleischerhandwerks Klappern für den Erfolg

Auch bei dem neuen Preis stehen die gute Idee sowie deren Umsetzung, Wirkung und Erfolg in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt.

Die Auszeichnungen gehen in diesem Jahr nach Höxter und Tauberbischofsheim. Den afz-Aktionspreis erhalten die Fleischereien Bechtel und Freund.

Foto: Thomas Müller Pressesprecher Gero Jentzsch (oben links) mit den Jurymitgliedern Martina Kirchner (TV-Autorin), Fleischbotschafter Thomas Müller (rechts) und afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler.

Die Innungen Höxter-Warburg und Main-Tauber-Kreis teilen sich in diesem Jahr den neuen PR-Preis des Deutschen Fleischerhandwerks und damit auch das Preisgeld von insgesamt 3.000 Euro.Die Jury bewertete die Berufs-Informationsbroschüre der Baden-Württemberger ebenso wie die Marketing-Aktion der Westfalen als gleichermaßen preiswürdig. Die Innung Bergisches Land wird zudem für ihre Gemeinschaftsaktion mit der Bäckerinnung belobigt. Die Nationalmannschaft des deutschen Fleischerhandwerks erhielt von der Jury eine besondere Belobigung für ihre Social-Media-Aktion #stolzaufmeinenberuf Mit der neuen Auszeichnung würdigt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Fleischerhandwerks ab diesem Jahr die hervorragende Öffentlichkeitsarbeit von Innungen und Fleischer-Fachgeschäften. Der Preis ist die Weiterentwicklung des „Rudolf-Kunze-PR-Preises“.Geteilt wird auch der Aktionspreis der afz - allgemeine fleischer zeitung für Fachgeschäfte. Die Fleischerei Bechtel aus dem hessischen Willingshausen-Zella wird für ihre Digitalisierungs-Offensive ausgezeichnet, die Metzgerei Freund aus Sommerkahl in Unterfranken für die Aktivitäten rund um ihren Guinnessbuch-Rekord. In der Begründung hob die Jury besonders die Eigenleistung beider Unternehmen hervor, die weitestgehend ohne Unterstützung von externen Dienstleistern ausgekommen sind. Ebenfalls lobten die Juroren die Leistungen der Fleischerei Georg Beermann, der Metzgerei & Partyhaus Kaiser , der Feinkost Delikatessen Metzgerei Küppers und der Metzgerei Moser GmbH.Der zuständige Vizepräsident des Deutschen Fleischer-Verbands , Michael Durst, lobte die Juryentscheidung. Obwohl der neu geschaffene Preis ein besonderes Schwergewicht auf Nachwuchsgewinnung und die Nutzung neuer digitaler Medien lege, zeigten alle Bewerbungen, dass gut umgesetzte, klassische Werbemaßnahmen weiter sehr wirksam sind.Die Jury ist besetzt mit der TV-Journalistin Martina Kirchner, afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler und dem Instagrammer Thomas Müller, bekannt als „ Fleischbotschafter “.