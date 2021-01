Payment Möglichst kontaktlos an der Kasse

Foto: EURO Kartensysteme GmbH/girocard.eu Kontaktlos per Karte: Banken und Sparkassen in Deutschland haben rund 100 Millionen girocards ausgegeben.

Immer mehr Konsumenten zahlen per Smartphone oder Smartwatch. Und der Umgang mit Geld wird sich dauerhaft ändern, zeigen Studien von Bitkom und Ernst & Young.

Es ist hygienisch, es ist praktisch, es geht schnell: Das kontaktlose Bezahlen an der Ladentheke. Kein Wunder also, dass sich diese Zahlart in Pandemi