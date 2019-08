Reizthema Verpackung Produktschutz oder Plastikflut?

Foto: jus

Themenseiten zu diesem Artikel: Verpackung

Das Vermeiden von Plastikmüll ist eines der wichtigsten Umweltziele dieser Tage. Am 5. September 2019 veranstalten die afz und die „Fleischwirtschaft“ das „Forum der Fleischwirtschaft“ in Quakenbrück zum Reizthema Verpackung „Produktschutz oder Plastikflut“? Plastik ist out, aber ein sicherer Transport ein Muss.