Saumagenwettbewerb Pfälzer machen die Besten

Pokale bleiben an der Weinstraße. Medaillenregen zum 10. Internationalen Wettstreit in der Pfalz.

Die besten Saumagen sind prämiert. Sie stammen mit einer Ausnahme allesamt aus Meisterbetrieben rund um die Weinstraße. Die ersten Ränge sicherten sich die Pfälzer Spezialitäten, Walter Adam jun. und Christian Speeter.



Das Leibgericht der Pfälzer wurde national wie international Kult. Während Altkanzler Helmut Kohl das traditionsreiche Produkt Staatsgästen aus aller Welt servieren ließ, stellte die Innung Südliche Weinstraße – Landau – Germersheim einen internationalen Wettbewerb auf die Beine. Mitte November führten die Pfälzer Fleischermeister in Herxheim (Landkreis Südliche Weinstraße) den inzwischen zehnten Wettstreit um den besten Saumagen durch.



In diesem Jahr wurden fast 200 Produkte eingereicht. Entgegen einer afz-Meldung wurde der Wettbewerb erneut in drei Kategorien durchgeführt: traditionell, mit Zutatenvariationen und in besonderer Form. Die Prüfung und Bewertung der Produkte erfolgte in Anlehnung an die DLG-Prüfungen und unter Aufsicht von Veterinärrat Dr. Karl-Heinz Kirsch. Das Pfälzer Fleischerhandwerk machte das Rennen um den besten Saumagen unter sich aus – mit einer Ausnahme: Franz-Josef Haas aus der Landeshauptstadt Mainz schloss an die Spitze auf.

Foto: KH Stolz auf die Auszeichnung (von links): Obermeister Walter Adam jun, Christian Speeter, Alexander Weisbrod, Peter Joachim, Peter Flick, Dieter Vogt, Christian König, Franz-Josef Haas und Franz Bosch.

Die Sieger

1. Pfälzer Spezialitäten GmbH & Co. KG, Landau 2. Metzgerei Christian König, Donsieders 3. Metzgerei Franz-Josef Haas, Mainz



Saumagen mit Variationen

1. Metzgerei Walter Adam jun., Herxheim 2. Metzgerei Dieter Vogt, Haßloch 3. Metzgerei Peter Flick, Herxheim



Saumagenfüllung in besonderer Form

1. Metzgerei Christian Speeter, Hettenleidelheim