Snack '19 Plattform für Trends

Michael Kasper und Steffen Schütze diskutieren über zeitgemäße Inszenierung und aktueller Anspruch an Fleisch-Snacks.

Kleine Mahlzeiten, großer Anspruch. Ende August trifft sich die Snack-Community zum Branchenkongress in Wiesbaden. U. a. mit Dirk Freyberger, Steffen Schütze und Michael Kasper.

Poke und traditionelle Snacks

Auch die nunmehr zehnte Auflage „snack“ ist Impulsgeber, Trendbarometer und Networking-Plattform für den Außer-Haus-Markt. Am 27. und 28. August treffen sich Entscheider aus Gastronomie, Einzelhandel, Industrie, Bäckereien und Metzgereien in Wiesbadener RheinMain CongressCenter. Erfolgskonzepte, Vermarktungsstrategien sowie nationale und internationale Trends für den Unterwegskonsum und Außer-Haus-Verzehr als Wachstumstreiber stehen im Fokus.Aus der Praxis berichtet unter anderem Jalalle Chahboune von Kahuna Poké Bros. Er ist überzeugt: Bowls sind gekommen, um zu bleiben. Erfahren Sie, was für einen langfristigen Erfolg der Bowls spricht. Dass auch traditionelle Gerichte eine Chance im Snack-Markt haben, kann Thorsten Pannek (Pannek seine Budike) bestätigen: Er hat aus Altberliner Klassikern wie Eisbein einen Streetfood-Hit gemacht.Drei „Masterclasses“ bieten Gelegenheit zum intensiven Erfahrungsaustausch mit Impulsgebern aus der Praxis und Teilnehmern – freuen Sie sich auf folgende Themenschwerpunkte:





Termin: Dienstag 27. und Mittwoch 28. August



Ort: RheinMain CongressCenter, Wiesbaden



