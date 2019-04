World Butchers’ Challenge Ticket gelöst für die USA

Auswahlrunde für das Butcher Wolfpack. Acht neue Talente gehören jetzt zum Team.

Sie haben das Zeug dazu: Acht Talente aus dem Fleischerhandwerk haben ihr Können und ihre Entschlossenheit bewiesen, bei der World Butchers’ Challenge am 4. und 5. September 2020 in Sacramento (USA) für Deutschland anzutreten. In Augsburg waren knapp 20 Profis in den Ring gestiegen, um einen Platz im Butcher Wolfpack zu ergattern.



„Darunter waren ganz viele Gute“, bewertete Teamcaptain Dirk Freyberger aus Nürnberg zusammenfassend das Niveau der Teilnehmer, „vom Azubi bis zum wettkampferfahrenen Meister. Leider können wir nicht alle mitnehmen.“ Die Herausforderung für die Aspiranten war es, entweder aus einem Hähnchen oder einer Schweinelende küchenfertige Erzeugnisse zu kreieren und kreativ auf Platten zu inszenieren. Ob Hähnchen oder Schwein, darüber entschied das Los. Das fachliche Können war aber nur eine Facette, die in die strenge Bewertung durch die erfahrenen „Wölfe“ einfloss. Es ging auch um Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz. Später bei der Challenge wird es zudem darum gehen, die Fleischstücke möglichst vollständig zu verwerten. Und dann mussten die Anwärter für das Ticket nach Sacramento auch noch persönlich überzeugen: mit ihrem Auftreten, ihrer Vita, ihrer Motivation.

Casting: Frisches Blut beim Butcher Wolfpack

Das Rudel für 2020 ist komplett: Acht Talente setzten sich bei der Auswahl in Augsburg durch und ergänzen nun das Team um den Captain Dirk Freyberger (vorn, Mitte). (Bild: LIV Bayern/Ulbricht)

Knisternde Anspannung vor dem Wettstreit. (Bild: si)

Dirk Freyberger erläuterte die Regeln. (Bild: si)

Kritischer Blick: In die Bewertung flossen neben dem handwerklichen Können zum Beispiel auch das Auftreten der Kandidaten und die Organisation am Arbeitsplatz ein. (Bild: si)

Immer dabei: das Team vom ZDF. (Bild: si)

Konzentration war gefragt: Selbst wenn das Fernsehteam jeden Handgriff festhielt. (Bild: si)

Das fachliche Können war nur eine Facette, die in die strenge Bewertung durch die erfahrenen „Wölfe“ einfloss. (Bild: si)

Die Anwärter für das Ticket nach Sacramento mussten auch persönlich überzeugen: mit ihrem Auftreten, ihrer Vita, ihrer Motivation. (Bild: si)

An dem Tag waren alle Gewinner. Als Anerkennung für die Leistung gab es je ein Profi-Messer für alle Teilnehmer. (Bild: si)

Allen hatte der Tag sichtlich Spaß gemacht, auch wenn nicht jeder den Sprung ins Team schaffte.

Kritischer Blick: In die Bewertung flossen neben dem handwerklichen Können zum Beispiel auch das Auftreten der Kandidaten und die Organisation am Arbeitsplatz ein. (Bild: si)

Immer dabei: das Team vom ZDF. (Bild: si)

Konzentration war gefragt: Selbst wenn das Fernsehteam jeden Handgriff festhielt. (Bild: si)

Das fachliche Können war nur eine Facette, die in die strenge Bewertung durch die erfahrenen „Wölfe“ einfloss. (Bild: si)

Die Anwärter für das Ticket nach Sacramento mussten auch persönlich überzeugen: mit ihrem Auftreten, ihrer Vita, ihrer Motivation. (Bild: si)

An dem Tag waren alle Gewinner. Als Anerkennung für die Leistung gab es je ein Profi-Messer für alle Teilnehmer. (Bild: si)

Allen hatte der Tag sichtlich Spaß gemacht, auch wenn nicht jeder den Sprung ins Team schaffte. (Bild: si)

The Butcher Wolfpack 2020 Stammteam: Dirk Freyberger (Captain), Matthias Endraß, Michael Moser, Steffen Schütze, Werner Braun (Team Manager)



neu im Team: Katharina Bertl und Ingolf Fischer (Hauptteam); Daniela Traub und Sebastian Schulz (Hauptteam und Young Butcher); Julia Böbel, Simon Gräther, Gunnar Flessa und Toni Schranz (alle Azubiauswahl)

Bei all‘ dem hieß es: nur nicht die Nerven verlieren. Denn die Uhr tickte. 25 Minuten hatten die Teilnehmer, um ihre Platte zu vollenden, für die Azubis gab es zehn Minuten extra. Doch nicht nur dem Zeitdruck galt es standzuhalten. Denn ein Team des ZDF begleitete den Wettbewerb, der in den Räumen der Fleischerschule Augsburg stattfand. Dass einem die Kamera bei jedem Handgriff über die Schulter schaut, ist für die meisten Fleischer und Nachwuchskräfte nun alles andere als alltäglich. Besondere Stärke bewies daher derjenige, der neben der konzentrierten Arbeit noch die Fragen des Journalisten beantwortete.Am Ende fällte das Butcher Wolfpack, das 2018 zum ersten Mal bei einer World Butchers’ Challenge angetreten war, eine schwierige Entscheidung: Wer darf mit in die USA? Den acht Auserwählten waren Freude und Erleichterung dann ins Gesicht geschrieben, als ihre Namen aufgerufen wurden.Bis zum großen Wettkampf in den USA sind es zwar noch knapp anderthalb Jahre, doch ab sofort heißt es: üben, üben, üben. Das Team trifft sich fortan mindestens einmal im Monat. Erst geht es darum, den Fahrplan und die Produktpalette festzulegen, dann wird fleißig trainiert.