afz-akademie "Man muss absolut überzeugt sein von dem, was man tut“

"Man muss absolut überzeugt sein von dem, was man tut“

Metzgermeister Andreas Braun spricht mit der afz über moderne Unternehmensführung.

Der selbstständige Metzgermeister Andreas Braun führt seit 17 Jahren in Furtwangen eine Metzgerei in der 5. Generation. Am Rande der afz-akademie spricht er mit der afz-Redaktion darüber, wie man es nicht nur dem Glück überlässt, die richtigen Mitarbeiter zu finden, wieso Transparenz ein Erfolgsfaktor ist und warum moderne Metzger mit Vernetzung und Partnerschaft viel weiter kommen als mit altem Konkurrenzdenken.





