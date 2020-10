afz-akademie vor Ort Nächster Stopp: Stuttgart

Mit ausgeklügeltem Hygienekonzept läuft am Samstag, 7. November 2020, in Stuttgart wieder die „afz-akademie vor Ort“.

Angedockt an die Süffa-Wettbewerbe findet sie auf dem Messegelände statt – obwohl die Süffa selbst auf das nächste Jahr verschoben wurde. Auch dieses Mal erwartet die Teilnehmer ein gelungener Mix aus Praxis- und Fachvorträgen, alle folgen dem Motto „Mehr Fleischgeschäft machen“.



Die afz als Veranstalter hat das Konzept der aktuellen Pandemie-Lage angepasst und sorgt mit konsequenten Maßnahmen für ein minimales Risiko. So gilt beispielsweise während der Veranstaltung eine durchgängige Maskenpflicht – außer am Platz während der Vorträge und beim Essen. Die Teilnehmer haben feste Sitzplätze. Natürlich werden Abstände eingehalten und markiert. Hinzu kommen die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und weitere Hygiene-Maßnahmen. Falls sich die Infektionslage ändert, wird das Konzept erneut den aktuellen Gegebenheiten und Regelungen angepasst.



Aber auch inhaltlich ist das Konzept stimmig: Fritz Gempel führt durch die afz-akademie. Der afz-Chefkorrespondent liefert Denkanstöße und mögliche Strategien für kommende Herausforderungen. Aus der Praxis und von ihren persönlichen Erfolgsstorys berichten:

Jochen Schneider, Metzgermeister und Geschäftsführer: Unser Weg von der Metzgerei zum Filialbetrieb.

Metzgermeister und Geschäftsführer: Unser Weg von der Metzgerei zum Filialbetrieb. Gina Benz, Fleischermeisterin, Geschäftsführerin und Mitglied der Nationalmannschaft des Deutschen Fleischerhandwerks: Frische Convenience.

Fleischermeisterin, Geschäftsführerin und Mitglied der Nationalmannschaft des Deutschen Fleischerhandwerks: Frische Convenience. Thomas Kurz, Metzgermeister und Geschäftsführer: Mehr Erfolg mit regionaler Herkunft.

Metzgermeister und Geschäftsführer: Mehr Erfolg mit regionaler Herkunft. Im PraxisWorkshop legt Fleischsommelier Philipp Sontag Hand an edle Teile, zeigt seine besten Schnitte und gibt Tipps, um das Beste aus dem Tier herauszuholen.

Weitere Highlights wie Serrano-Schinken- und Fleisch-Tastings sowie ein Maultaschenwettbewerb unter der Leitung von Baden-Württembergs stellvertretendem Landesinnungsmeister Wolfgang Herbst runden das Programm der afz-akademie ab.



Als Abonnent der afz profitieren Sie von einem Sonderpreis von 149 Euro statt regulär 199 Euro. Mehr Info und Anmeldung: Hier geht es weiter.