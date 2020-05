dfv Studie Messegeschäft Wie sehen alternative Marketingstrategien aus?

Messen gelten vielen Unternehmen als unverzichtbar, ob als Marketinginstrument, Wissensplattform oder zur Leadgenerierung. Doch 2020 fällt dieses Tool der Live-Kommunikation weitestgehend aus.

Allein durch die im ersten Halbjahr 2020 rund um den Globus abgesagten Messen fehlt Ausstellern weltweit ein Geschäftsvolumen von über 134 Milliarden Euro an Aufträgen, hat der Weltmesseverband Ufi, Paris, errechnet. Die Pipelines an Leads und Neugeschäft bleiben leer, gefragt sind neue, digitale Wege, um Kommunikations- und Umsatzziele erreichen zu können.



Welche Angebote Aussteller und Besucher von Messen jetzt nutzen, um sich informiert zu halten, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen, adressiert der Digital Talk „Keine Messen – was sind die Alternativen?“. Es werden exklusiv die Ergebnisse der dfv-Studie „Messegeschäft in Zeiten von Corona“ vorgestellt. Über 100 Marketingentscheider, die von Absagen oder Verschiebungen wichtiger Messen betroffen sind, berichten darin, wie sie mit dem Ausfall der Messen umgehen.



Erfahren Sie, wie diese ihre Kommunikation angepasst haben, welche Tools bei der Zielerreichung wirklich helfen und worauf sich Unternehmen bei der Messeplanung nach der Coronapandemie vorbereiten. Pionier in der Digitalisierung von Messen, Matthias Tesi Baur, CEO und Founder von MBB Consulting Group, London, gibt außerdem einen Überblick über das digitale und virtuelle Angebot von Veranstaltern, was Aussteller einfordern und beachten sollten und wie hybride Events in Zukunft funktionieren werden.



Der Digital Talk „Keine Messen – was sind die Alternativen?“ richtet sich an Entscheider ausstellender Unternehmen, Marketingverantwortliche, Messebesucher und -veranstalter. Während des Chats können Teilnehmer Fragen stellen. Die Veranstaltung findet als Webinar am Dienstag, den 19. Mai 2020 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.



