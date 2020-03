Öffentlichkeitsarbeit Schlachten wie anno dazumal

Kinder halfen ohne jegliche Berührungsängste eifrig mit, ältere Besucher fühlten sich in ihre Kindheit zurückversetzt: Das Schlachtfest im Sinsheimer Museumshof Lerchennest – veranstaltet auf Wunsch des Oberbürgermeisters – war eine sympathische und zugleich öffentlichkeitswirksame Werbemaßnahme für das Fleischerhandwerk.

Tradition: Schlachten wie früher

Aus dem Museumsfundus stammten die Schragen, an denen der Sinsheimer Obermeister Rüdiger Pyck (links) und sein „Azubi", Oberbürgermeister Jörg Albrecht, die Schweinehälften aufgehängt hatten. Fleißige Helfer: Wer wollte, konnte beim Speckschneiden mitmachen. Blut- und Leberwürste wurden ebenfalls hergestellt. Beim fachmännischen Zerlegen: Erwin Huber vom Verein der Freunde des Lerchennests (links) und Obermeister Rüdiger Pyck. Frisch gekocht: Wellfleisch von 50 Schweineköpfen, das später mit Sauerkraut und Brot angeboten wurde. Oberbürgermeister Jörg Albrecht (rechts) bekam nach seinem Einsatz zahlreiche Jobangebote aus dem Fleischerhandwerk. Blut- und Leberwürste werden abgefüllt.

„Wir hatten eine super Resonanz!“ So lautet das erfreuliche Fazit von Sinsheims Obermeister Rüdiger Pyck nach einer traditionellen Hausschlachtung im Museumshof Lerchennest . Die Idee dazu hatte der Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der sich den örtlichen Fleischern sehr verbunden fühlt. Und so erhielt das Schlachtfest einen Premiumplatz im Kalender der diesjährigen Heimattage Baden-Württemberg. Zunächst schlachtete Pyck, gleichzeitig Steinsfurter Ortsvorsteher, das Schwein in seinem nur 50 Meter vom Museumshof entfernten Betrieb.Auch dabei brachte sich der Oberbürgermeister schon tatkräftig ein. Die Hälften wurden danach zum Veranstaltungsort transportiert, an die dort vorhandenen Schragen gehängt und fachmännisch zerlegt. Weil das Ganze unter freiem Himmel stattfand, hatten sich die Initiatoren zuvor die Zustimmung von Veterinäramtsleiter Dr. Lutz Michael eingeholt. Pyck: „Wir freuen uns, dass so viele Kinder bei bei der Wurstherstellung mitgeholfen haben. Und viele der 200 Schaulustigen fühlten sich in frühere Zeiten zurückversetzt.“ Das leibliche Wohl kam mit Wellfleisch, Bratwürsten und Schlachtplatten ebenfalls nicht zu kurz.Zerlegen und Wurstmachen vor breitem Publikum und außerhalb der „sterilen“ Produktionsräume einer Fleischerei sind sicher eine wunderbare Gelegenheit, die handwerkliche Tradition des Metzgerberufs zu vermitteln.