FRANKFURT Die Bio-Lebensmittelbranche bietet seit etlichen Jahren – wenn nicht Jahrzehnten – viele Lösungen für Klimaschutz, den Erhalt der Biodiversität, den Aufbau von Humus und für die in allen wirtschaftlichen Bereichen dringend benötigte ökologische Transformation.

Das nutzt aber wenig, wenn auch nach mehr als 30 Jahren gesetzlicher Lebensmittelstandard viele Menschen Bio nicht verstehen und teils mit starker Skepsis sogar ablehnen. Das muss sich dringend ändern. Besonders, wenn man in die Nähe des ambitionierten Ziels der Bundesregierung von 30 Prozent ökologisch bewirtschafteter Agrarfläche bis 2030 kommen will. Derzeit sind es rund elf Prozent. Die Nachfrage muss also gewaltig zulegen, neue Käuferschichten müssen her.Die Bio-Lebensmittelbranche ist vor allem ein mittelständisch geprägter, vielstimmiger Chor, der gerne öfter mit einer Stimme sprechen würde. In der Praxis fällt dies oft eher schwer. Manch ein Unternehmen ist auch nach etlichen ökologischen Erfolgen aufgrund falscher Bescheidenheit zurückhaltend. Es reicht eben nicht aus, „nur“ ökologisch zu wirtschaften, wenn es keiner weiß. Mehr Mut zum Trommeln wäre manches Mal wünschenswert, sonst überlässt man dieses Feld ein gutes Stück weit den Greenwashern der Nation.Doch welche Botschaften sind die richtigen? Sachverhalte wie Klimaschutz und Tierwohl sind komplex. Alles öko, alles super, greift zu kurz. Mehr Platz im Stall und ausschließlich Bio-Futter führen nicht automatisch zu gesünderen Tieren. Manch einer mag sich daher scheuen, Schwachstellen offenzulegen, und bleibt lieber still.Man kann noch ewig diskutieren, oder die Ärmel hochkrempeln. So hat die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller ( AöL ) „mal eben nebenbei“ ein erstes wortwitziges Erklärvideo online gestellt. Es ist der richtige Weg, mit kurzen und leicht verständlichen Botschaften die Grundlagen von Bio zu erklären und dabei im übertragenen Sinne bei Adam und Eva zu beginnen. Die Kunst wird es sein, bei aller Vereinfachung komplexen Themen gerecht zu werden.