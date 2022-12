FRANKFURT Als 2017 die Kurhessische Fleischwarenfabrik in Fulda endgültig ihre Pforten schloss, brachte dies auch den örtlichen Schlachthof ins Wanken.

Zuvor hatte ihn der Fleischverarbeiter zu etwa 60 Prozent ausgelastet. Im Sommer 2019 gelang schließlich der Neustart als Erzeugerschlachthof Kurhessen in Form einer kleinen Aktiengesellschaft. Ziel ist es seitdem, die wichtige Infrastruktur für Landwirte, Fleischverarbeiter, Metzgereien und damit am Ende auch für die Bürger der Region zu erhalten. Diese hatten fleißig namensgebundene und nicht an der Börse handelbare Aktien gezeichnet. Seitdem ist es gelungen, stets schwarze Zahlen zu schreiben. Gewinne verbleiben konsequent im Unternehmen. Kurz gesagt, spielt das Gemeinwohl für die Region die erste Geige, was sich bislang als Erfolgsfaktor erweist. Ein Investor, der jährlich Renditen abschöpfen möchte, hätte mit dem Schlachthof definitiv keine Freude. In einem Konzern verortet, wäre das Aus vermutlich längst beschlossene Sache.Erst vor zwei Jahren haben wir die Folgen der großen zentralisierten Schlachtstätten auch für das Tierwohl erlebt. Fallen nur bei wenigen Betrieben Kapazitäten wie im Zuge der Corona-Pandemie weg, offenbart sich wie wackelig das ganze System sein kann. „Erst in Krisenzeiten erkennen wir als Gesellschaft den Wert dezentraler Strukturen“, sagte Sven Euen, Vorstand des Erzeugerschlachthofs, damals in einem Interview.Vergnügungssteuer wird dennoch nicht fällig, wie auf der diesjährigen Hauptversammlung deutlich wurde. Alle Beteiligten müssen jeden Tag vollen Einsatz bringen, damit das wirtschaftliche Wunder von Fulda bestehen und die Schlachtstätte sukzessive weiter modernisiert werden kann. Baustellen gibt es genug, denn vollkommen gesund war der Patient bei der Übergabe keineswegs. Euen betont seit Jahren sein Herzensprojekt gefunden zu haben, doch manches Mal wünscht er sich, der damalige Hilferuf hätte ihn nicht erreicht. Im Grunde könnte man täglich vor ihm und allen Beteiligten den Hut ziehen, um den stillen Helden und Heldinnen zu danken.