Dezentrale Strukturen: Klare Signale setzen

FRANKFURT Die Zentralisierung der Schlachthöfe hat weitreichende Folgen.

Zugegeben, meine persönlichen Erfahrungen mit Schlachthöfen halten sich in Grenzen. Ich bin im Vorort einer Großstadt aufgewachsen, der örtliche Schlachthof war schon längst zur Kultureinrichtung umgewandelt worden und die Zentralisierung der Schlachtunternehmen bereits in vollem Gange.Daher will ich mir auch nicht anmaßen zu beurteilen, welchen Einfluss der tägliche Betrieb einer Schlachtanlage auf die Lebensqualität der Anwohner hat. Anwohner, wie die am Bamberger Schlachthof, die sich über Lärm und Emissionen beklagen, wie meine Kollegen der afz - allgemeine fleischer zeitung berichten.Dass am Schlachthof in Bamberg erstmal weiterhin täglich etwa 1.000 Schweine und 150 Rinder geschlachtet werden, werte ich trotzdem als positives Signal. Nicht, weil ich den in die Kritik geratenen Betrieb für besonders schützenswert halte. Laut Pressemeldungen sind millionschwere Investitionen notwendig, um das historische Gebäude umfassend zu modernisieren. 4,1 Millionen Euro um genau zu sein, so zumindest erste Schätzungen. Ob der Betreiber die Summe überhaupt aufbringen kann, ist zudem noch ungewiss. Auch in Sachen Tierwohl und fairen Arbeitsbedingungen hat man sich dort nicht besonders hervorgetan. Ein selbstkritischer Umgang, umfassende Verbesserungen und eine transparente Kommunikation mit der Öffentlichkeit sind in der Branche – vorsichtig gesagt – „ausbaufähig“.Die Entscheidung über die Zukunft des Betriebs vorerst aufzuschieben signalisiert vielmehr, dass die Beteiligten hier nicht die für die Öffentlichkeit vermutlich populärere Wahl treffen. Zumindest auf mich macht es den Eindruck, dass den Beteiligten vor Ort bewusst ist, welche Folgen eine leichtfertige Schließung für die ganze Region haben würde. Davon wären nicht nur Großkunden wie Vion und Tönnies betroffen. Das allein würde im Übrigen schon als Erhaltungsgrund ausreichen, da die verbleibenden Schlachtunternehmen im Umland bereits an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiten.Aber auch die vielen ohnehin gebeutelten Kleinerzeuger müssten sich nach Alternativen umschauen, um ihren Tieren längere Transportzeiten zu ersparen. Das kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern erfordert auch Energie und Zuversicht, dass die Anstrengungen sich mittel- und langfristig lohnen. Und dafür braucht es klare Signale aus der Politik, dass dezentrale Strukturen gewünscht und gefördert werden, für mehr Tierwohl und eine resiliente Landwirtschaft.