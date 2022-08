Energiekrise: Die Luft wird immer dünner

FRANKFURT Die anhaltende Teuerung macht auch den Unternehmen mächtig zu schaffen.

Die Kalkulation wird immer kniffliger, weil die ständig anziehenden Konditionen für sämtliche Rohstoffe nicht einfach auf die Verkaufspreise aufgeschlagen werden können. Davon wissen sowohl die Fleischwarenindustrie wie auch die fleischerhandwerklichen Betriebe ein Lied zu singen.



Jetzt, wo vielen Bürgerinnen und Bürgern das Geld nur so aus dem Portemonnaie gleitet, wird wieder sehr genau auf Angebote beim Einkauf geschaut. Der Verzehr von Fleisch und Wurst hinkte zuletzt ohnehin der allgemeinen Konsumlaune hinterher, weshalb der Lebensmitteleinzelhandel seine Werbeaktionen für Hamburger, Steaks und Bratwürste intensivierte – mit mäßigem Erfolg.Die Preisschraube ist für Industrieunternehmen und Meisterbetriebe eine riesengroße Gefahr. Sie kann zu einer verschärften Konsolidierung am Markt führen, wenn der Staat nicht für eine gerechtere Entlastung für alle Bürger und Unternehmen sorgt. Es ist richtig, dass DFV-Präsident Herbert Dohrmann von der „Leidfigur“ des Berliner Kabinetts – so titelte „Der Spiegel“ Robert Habeck – verlangt, die regionale Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. Dabei geht es im Kern nicht nur um die rund 11.000 inhabergeführten Betriebe des Fleischerhandwerks, sondern ebenso um die 10.000 Bäckereien oder die 256.900 landwirtschaftlichen Betriebe. Und nicht zuletzt um die rund 522.000 tätigen Menschen im produzierenden Ernährungsgewerbe, die unsere Mittel zum Leben herstellen.Der Bundesregierung kann man sicher nicht vorwerfen, nichts zu unternehmen. Die Performance gleicht einem atemberaubenden Aktionismus, der irre Vorschläge und unglaubliche Bürokratiemonster mit sich bringt. Allein die Rückerstattung von zu viel gezahlter Lohnsteuer, weil der steuerliche Grundfreibetrag rückwirkend gesenkt wurde, und die Zahlung der lohnsteuerpflichtigen Energiepauschale zeigen, wie weit die Politik von der Realität entfernt ist. Als Bürger dürfen wir pragmatische Lösungen erwarten, die Lasten zudem gerecht verteilen.