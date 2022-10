Energiepreis-Krise: Keine Zeit zu verlieren

FRANKFURT Der Wumms muss sitzen und nicht warten. Die angekündigten Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen müssen schnellstens kommen.

„Wünsch Dir was, ist zu wenig. Macht was draus!“ Jörg Schiffeler, Chefredakteur

Immerhin hat sich die Bundesregierung flott auf die Nennung einer Summe von 200 Milliarden Euro verständigt. Sicher keine leichte Aufgabe für die beteiligten Parteien der Ampel-Koalition , die nahezu vor einem Jahr mit der Ankündigung „mehr Fortschritt wagen“ angetreten ist.Wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner das Geld nicht mehr zusammenhalten kann, dann muss er nun in Windeseile mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck pragmatische Lösungen für die nachhaltige Unterstützung von Wirtschaft und Gesellschaft finden. Komplizierte Deckel und Verrechnungen sowie bürokratische Hürden fressen zu viel Zeit und bergen die Gefahr unwirksam zu werden wie die Gas-Umlage. Bald wird es kalt, schon jetzt steigen die Abschläge auf nicht stemmbare Rekordsummen.Liebe Politik: Sei doch pragmatisch! Die Wege in die Portemonnaies von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie in die Kassen von energieintensiven Industrien und Handwerksbetrieben wie etwa Metzgereien können so kurz sein. Der Fiskus kann im Handumdrehen Abgaben und Steuern senken. Oder weitere Sonderzahlungen nach dem Vorbild der Energiepauschale veranlassen.Unserer Regierung kann man sicher immer noch nicht vorwerfen, nichts zu tun. Es ist jedoch höchste Zeit geworden, die Performance der Kabinettsarbeit zu verbessern. Die Auftritte im Frühstücksfernsehen oder den Talkshows dieser Republik haben schon wenige Stunden später keinen Anspruch mehr auf Aktualität.Wünsch Dir was, ist zu wenig. Macht was draus! Und übrigens: Das Megaziel Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit wird weiterhin nur im Einklang mit Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand gelingen. Dafür benötigen wir Betriebe, die Luft zum Atmen haben und Konsumenten, die sich die angebotenen Produkte und Dienstleistungen erlauben können.