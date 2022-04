FRANKFURT Wir stehen in der Verantwortung, fruchtbare Flächen zu nutzen. Eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln lässt sich nicht outsourcen.

Das Brachlegen von Flächen und ein Zurückfahren der Tierhaltung stillt nicht den Hunger in der Welt. Das Postulat des Klimaschutzes darf die Lebensmittelversorgung nicht gefährden.Einige unserer Ministerinnen und Minister scheinen fernab der Realität zu sein. Das ist leider nicht neu. Es irritiert ungemein, dass die CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser als Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen wenige Tage nach der Hochwasser-Katastrophe mit weiteren Mitgliedern der Landesregierung auf Mallorca eine Geburtstagsfeier ausrichtete. Auch die Grünen-Politikerin Anne Spiegel trat trotz der verheerenden Fluten als Landesministerin in Rheinland-Pfalz einen vierwöchigen Urlaub an. Dieses Verhalten zeugt von wenig Sensibilität gegenüber den Menschen an Ahr und Erft. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir entwickelt sich unterdessen vom „Realo“ zum „Fundi“ – so scheint es wenigstens. Ob der Grüne bereits in seinem Amt angekommen ist, ist nicht bekannt. Mit seinen Äußerungen im ARD-Politikmagazin „Bericht aus Berlin“ mit Tina Hassel vermittelte er den Eindruck, fernab der aktuellen Herausforderungen zu sein.Als die Ampel-Koalition im Dezember ihre Arbeit aufnahm, war viel von Aufbruch die Rede. Wer erinnert sich nicht an die plakativen Bühnenbilder mit der Aufschrift „Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“. Es kam anders. Der Angriffskrieg von Moskau gegen den ehemaligen Bruderstaat Ukraine markiert eine Zeitenwende, wie Bundeskanzler Olaf Scholz feststellte. Die Corona-Pandemie brachte die globalen Lieferketten schon ganz gewaltig durcheinander, nun beschert das Kriegsgeschehen unvorstellbare dramatische Engpässe und legt Abhängigkeiten offen, die man so nicht weiter hinnehmen möchte.Gas und Erdöl, Sonnenblumen und Weizen, Stahlnägel, Kabelbäume und Nickel werden knapper und sind damit begehrt und teuer. Das erleben wir gerade alle miteinander. Daneben ist noch nicht absehbar, welche Folgen sich aus ausgelagerten Dienstleistungen ergeben, beispielsweise bei der Entwicklung spezifischer Software für den Automobil- und Maschinenbau – auch für die Steuerung von Wölfen, Kuttern und Füllern.Der Ausfall der Ukraine als Kornkammer bedroht uns hierzulande zwar nicht. Die Getreidepreise klettern dennoch in die Höhe. Und vielen Staaten in der Welt, vor allem aber in Afrika, bereitet diese Entwicklung größte Sorgen vor noch mehr Hunger. Den werden wir in der Bundesrepublik sowie mit unseren Partnern in der EU nicht allein stillen können. Dafür braucht es wohl andere Hilfen vor Ort. Wir können aber hierzulande alle Felder bestellen, statt sie brachliegen zu lassen. Die landwirtschaftliche Nutzung muss nicht im Widerspruch zu Klimaschutz, Ressourcenschonung und Tierwohl stehen. Doch dazu müssten Dialoge geführt werden anstatt Statements abzugeben.Das sieht Cem Özdemir anders. Er hält an der geplanten Stilllegung von Ackerflächen fest, um die Biodiversitäts- und die Klimakrise zu bekämpfen. Zu viel Getreide lande in den Futtertrögen, findet der Ressortchef und fordert zu Fleischverzicht auf. Nicht nur er vergisst dabei, dass beispielsweise Rinder und Hühner für die Erzeugung von Milch, Käse, Quark und Eier unersetzlich sind. Außerdem können Futtermittel nicht per se als Lebensmittel genutzt werden.Bei Özdemir scheint die Zeitenwende nicht angekommen zu sein – ganz im Gegensatz zu seinen Kabinettskollegen Baerbock und Habeck, die eine Kehrtwende vollzogen haben. Fruchtbare Flächen müssen genutzt werden. Alles andere ist verantwortungslos mit Blick auf die Ernährungssicherung . Ob es der Politik passt oder nicht: Der Konsum von Fleisch bleibt ernährungsphysiologisch in Maßen wertvoll. Hier sind die Bürger weiter: Der Pro-Kopf-Verzehr sank zwischen 2016 und 2021 um fünf Kilo. Das ist ein ordentlicher Braten!