Die aktuellen Daten aus dem Statistischen Bundesamt ( Destatis ) verheißen nichts Gutes: Einmal mehr wurden deutlich weniger Tiere an den Haken genommen.Alleine zwischen Januar und Juni dieses Jahres wurden 2,2 Mio. weniger Schweine geschlachtet. Was das bedeutet, scheint außerhalb von Agrar- und Fleischwirtschaft kaum jemand zu begreifen. Man stelle sich vor, in der chemischen Industrie oder in den Automobilwerken würde die Produktion um satte 9,2 Prozent einbrechen – und das nicht zum ersten Mal. Ich bin sicher: Brennpunkte und Specials würden über unsere Bildschirme flimmern und die Deindustrialisierung anprangern.Nichts dergleichen geschieht. Dabei hat die Fachtagung der Müller-Gruppe im vergangenen Herbst anschaulich erörtert, wie sich die Situation im Süden darstellt. Und nicht nur dort ist die Fleischproduktion in der Abwärtsspirale. In den Hochburgen der Erzeugung von Schweinefleisch in Nordrhein-Westfalen sowie Niedersachsen sieht es nicht anders aus. Unsere Schlagzeile „Schweine drohen auszugehen“ vom Oktober 2022 ist aktueller denn je.Zu dieser Talfahrt passen natürlich die vorhandenen Schlachtkapazitäten längst nicht mehr. So feilen nicht nur die Top Ten Schweineschlachter an ihrem Produktionsnetzwerk für ein wirtschaftliches Arbeiten, weil die Marge fehlt. Auch in einigen Regionen stehen noch mehr Schlachtbänder still. Politik und Gesellschaft wollen einerseits die Wertschöpfung vor Ort in Sonntagsreden sichern und andererseits werden Mittel gestrichen, um regionale Schlachthöfe zu erhalten. Wo sollen Tierhalter dann Rinder und Schweine auf kurzem Weg ohne Stress abliefern?Die Landwirte verunsichert das alles, und nicht einmal die enorm gestiegene Notierung motiviert in die Schweinemast zu investieren. Auch die Landwirtschaftliche Rentenbank berichtet, dass die Höfe ihre Investitionen immer weiter zurückschrauben. Das liegt weder am im Zuge der Afrikanischen Schweinepest ( ASP ) weggebrochenen Exportgeschäft für die hiesigen Schlacht- und Zerlegeunternehmen über die EU-Grenzen hinweg noch am sinkenden Pro-Kopf-Verzehr von Schweinefleisch. Der Umbau der Tierhaltung ist bürokratisch und kostspielig, während gleichzeitig immer neue Debatten um die Ernährung angestoßen werden. Fleisch ist in den Auseinandersetzungen immer wieder ein Zankapfel und dabei wird oft mit gezinkten Karten gespielt. Was meine ich damit? Hierzulande wird weitaus weniger Wasser bei der Erzeugung von Rindfleisch verbraucht als im globalen Durchschnitt. Außerdem muss bei der Berechnung zwischen Regenwasser, Trinkwasser und Abwasser differenziert werden.Überdies spielt das Thema Tierwohl in Deutschland eine größere Rolle als andernorts. Ein Standort- und Produktvorteil, der noch richtig ausbaufähig ist. Aldi liegt mit seinem „#Haltungswechsel“ vor dem Zeitplan, zumindest bei der Trinkmilch. Lidl hingegen verkündete, sein Angebot für frisches Rindfleisch vollständig auf deutlich höhere Tierwohlstandards umzustellen. Bei genauerem Hinschauen wird allerdings klar, dass es sich um „festgelistetes Rinderfrischfleisch“ handelt – was auch immer das genau bedeuten mag. Es soll zwischen Oktober und nächstem Frühjahr mindestens von Tieren der Haltungsform 3 stammen.Die Richtung stimmt, aber es gibt im Sortiment aller Händler, die die Auslobung „Haltungsform“ der Initiative Tierwohl (ITW ) nutzen, Ausnahmen. Etwa bei nicht heimischer Ware oder bei verarbeiteten Produkten wie Burger, Hackfleisch, Gulasch, Nackensteaks und vieles mehr. Ebenso spielt die Wurst bisher keine Rolle.Da stimmt es doch zuversichtlich, dass laut Vion Consumer Monitor wieder mehr Verbraucherinnen und Verbraucher das Fleisch für ein „unentbehrliches Lebensmittel“ halten.