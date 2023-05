FRANKFURT In wenigen Jahren möchte die Bundesregierung die ökologisch bewirtschaftete Agrarfläche verdreifachen.

Bis 2030 sollen es 30 Prozent sein. Aktuell sind es etwa elf Prozent. Bislang wurden die benötigten jährlichen Zuwächse krachend verfehlt. Nun müssen stets mindestens 15 Prozent hinzukommen. Doch nicht nur der Flächenanteil muss kräftig zulegen, sondern auch der Markt. Im vergangenen Jahr landeten Bio-Lebensmittel für 15,31 Milliarden Euro in deutschen Einkaufskörben. Auch wenn die Kundschaft wieder sparsamer geworden ist, liegt Bio weiter im Trend – allen medialen Unkenrufen zum Trotz.Damit es bis 2030 klappt, setzt das Bundeslandwirtschaftsministerium besonders auf die Außer-Haus-Verpflegung. Egal ob Gastronomie, private oder öffentliche Einrichtung: Möchte eine Küche den Bio-Anteil auf mindestens 30 Prozent gemessen am monetären Wareneinsatz erhöhen, gibt es einen staatlichen Zuschuss für Beratungskosten. Zudem soll ein neues Label hungrigen Gästen signalisieren, wie hoch der Bio-Anteil ist. Endlich werden neben dem großen Ziel auch praxisnahe Wege präsentiert. Diese ersten Schritte sind gut und richtig.Bei aller Euphorie, die Außer-Haus-Verpflegung könne es schon richten: Bio spielt dort mit seinen geringen Mengen absolut keine Rolle. Positiv formuliert: Viel Potenzial ist vorhanden. Allerdings gibt es immer noch Abwehrreflexe, und manch einer kann Bio wenig abgewinnen. Bereits seit etlichen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, predigen Akteure der Bio-Branche, die Außer-Haus-Verpflegung sei der Schlüssel, um die Nachfrage schnell und nachhaltig zu steigern. In der Breite ist wenig passiert, auch wenn Vorreiter erfolgreich Leuchtturmprojekte etabliert haben.Bio wird mit festen Quoten für öffentliche Kantinen und mit Preisen, die der ökologischen Wahrheit entsprechen, ein Erfolg in der Außer-Haus-Verpflegung. Umweltschäden sind nicht eingepreist, was Bio ebenso günstiger dastehen lassen würde wie eine niedrigere Mehrwertsteuer. Politische Entscheider müssen am großen Rad drehen.