FRANKFURT Wohl kaum ein Akteur würde ernsthaft bestreiten, dass sich die komplette Lebensmittelwirtschaft vom Erzeuger, über Verarbeiter bis hin zum Handel konsequent weiter ökologisieren muss.

Das im hessischen Fulda beheimatete Green Food Cluster könnte hierbei zu einer interessanten Drehscheibe für Wissen und Innovationen werden und besonders durch das Vernetzen der aus unterschiedlichen Bereichen der Lebensmittelwirtschaft stammenden Mitglieder bisher ungenutzte Synergieeffekte freisetzen. Viel zu oft sind konventionelle und ökologische Unternehmen in ihren jeweiligen Blasen unterwegs. Es wird zu viel übereinander statt miteinander gesprochen und teils weiter Gräben ausgehoben und alte Feindschaften gepflegt, anstatt gemeinsame ökologische Wege zu beschreiten.Im vierten Jahr seines Bestehens, war der Wechsel im Management – welches nun in den Händen von Katharina Most liegt – nicht nur begrüßenswert, sondern für die nächsten Schritte sogar notwendig. Die junge Projektmanagerin, die an der Hochschule Fulda Oecotrophologie studiert hat, bringt den benötigten frischen Wind. Es gilt weniger dogmatisch vorzugehen, was in der Vergangenheit mitunter der Fall war und daher manches Mal abschreckend statt einladend wirken konnte.Die nächsten Schritte sind entscheidend. Ein gemeinsames Leitbild gilt es zu finden, denn noch ist die ökologische Ausrichtung zu unverbindlich formuliert: Es fehlen definierte Ziele. Der wissenschaftliche Austausch mit der Hochschule Fulda möchte zudem intensiviert werden. So bald wie möglich sollten neue konkrete gemeinsame Projektvorhaben gefunden werden, um auch hier vermehrt ins Tun zu kommen. Denn das ist die Wiege potenzieller Innovationen.Last but lot least müssen in Hessen, Bayern und Thüringen weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen werden, um Schlagkraft und Relevanz auszubauen. Seit Beginn im März 2020 ist die Zahl der Mitgliedschaften von 17 lediglich auf 23 gewachsen. Das Cluster baut auf einem guten Fundament weiter auf – für die Lebensmittelwirtschaft könnte das durchaus spannend werden – nicht nur im Dreiländereck.