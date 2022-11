FRANKFURT Qualitätswettbewerbe sind ein Hebel, um mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen. Schließlich ist das Handwerk - die Wirtschaftsmacht von nebenan - gefragt.

Deutschland ist das Land der Wurstmacher. Da schmerzt es, dass der Pro-Kopf-Einkauf nicht nur von Fleisch, sondern auch von Wurst rückläufig ist. Das misst die GfK in ihrem „Consumer Panel“. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht den Verzehr. Die Metzger lassen sich davon aber nicht so schnell beirren. Aus gutem Grund.Die Fleischer wissen nur zu gut, dass nahezu alle Haushalte in der Republik zu Hackfleisch, Schnitzel, Steak sowie zu Bratwurst, Schinken und Salami greifen. Ihre Leistungsfähigkeit stellen die fleischerhandwerklichen Betriebe bei Wettbewerben gern unter Beweis und profilieren sich als Botschafter für Genuss. Und das kommt an. Egal, ob es der Wettbewerb der regionalen Produkte in Rheinland-Pfalz ist, das Meisterwerk in Nordrhein-Westfalen, der Metzger-Cup in Bayern oder die Nordhessische Spezialitäten-Meisterschaft.Die Wettstreite scheinen überdies der Hebel zu sein, um Politiker mit Mandat für die Anliegen des Fleischerhandwerks zu gewinnen. In Koblenz gelang es Landesinnungsmeisterin Dagmar Groß-Mauer Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt zur Preisverleihung zu verpflichten – nicht nur für eine Sonntagsrede. In Kassel nahm sich sogar der Regierungspräsident bei der sensorischen Prüfung viel Zeit für die Metzger und ihre Sorgen. Versuchen auch Sie es!