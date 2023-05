Steigende Kosten: Preiswürdige Ehrlichkeit

FRANKFURT Überhänge, Preisverhau, schrumpfende Margen: Es ist entwürdigend, was derzeit auf Kosten des wertvollsten Lebensmittels, dem Fleisch, ausgetragen wird.

Es sind vornehmlich die Großen der Branche, die ordentlich zu ihren Gunsten draufsatteln. Aber auch die großen Handelsketten, die mit ihren eigenen ge- und versiegelten Produktionsmarken im Fleischsortiment den Konsumentinnen und Konsumenten Frische und Qualität vorzugaukeln wissen.Auf dieser Seite wird in diesen Tagen ordentlich hinzuverdient, aber die ursprünglichen Produzenten, der Handwerksmetzger und die Konsumenten zahlen die Zeche dafür. Unserer Gesellschaft ist nur zu wünschen, dass es genügend transformationswillige Lebensmittelhandwerker gibt, die die aktuellen Chancen nutzen und unsere Zukunft bewahren.Zum Beispiel indem sie, nicht nur zur anstehenden Grillsaison , auch Fleischalternativen in Form von Käse oder anderen Spezialitäten bieten. So können sich Metzger aus der Vergleichbarkeit herausnehmen und ihre Expertise rund um Lebensmittel hervorheben. Und sie können flexible, ökologische und ressourcenschonende Preise kommunizieren, wenn die Kundschaft weiß: Man bekommt im Handwerk so viel mehr fürs Geld. Auch bei dem so wertvollen Lebensmittel Fleisch.