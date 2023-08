FRANKFURT Nachhaltigkeit, Tierwohl, Regionalität: Dem Fleischerhandwerk kommt es zupass, dass sich immer mehr Fleischprogramme etablieren, die der regionalen Vielfalt und örtlichen Gegebenheiten gleichermaßen Rechnung tragen.

Glaubwürdig, transparent und kreativ bekommt der Verbraucher Alternativen auf den Teller, die seinem Wunsch nach vielfältiger, tiergerechter und ökologisch sinnvoller Produktion entspricht.



„Der Metzger meines Vertrauens ist mithin vertrauenswürdiger in der Aussage als der Discounter meines Vertrauens.“ Sybille Roemer, Redakteurin

Die Vielfalt ist dabei ein entscheidender Faktor. Viele der neuen Fleischprogramme nutzen alte Rassen, die sich an die örtlichen Gegebenheiten angepasst haben. Wenn sich die Produktion wie in der Fleischindustrie auf wenige, genetisch homogene Fleischsorten konzentriert, besteht auch die Gefahr von Monokulturen, die unter anderem anfälliger für Krankheiten und Umweltveränderungen sind. Das wiederum könnte die lokale und globale Ernährungssicherheit gefährden.Durch gute Haltung, Zugang zu Weideflächen und eine natürliche Fütterung wird zudem das Leben der Tiere verbessert. Dies spiegelt sich nicht nur im ethischen Aspekt wider, sondern erhöht auch die Qualität des Fleisches. Gesunde und stressfreie Tiere führen zu einem schmackhafteren Endprodukt.Regionale Fleischprogramme tragen somit dazu bei, das traditionelle Fleischerhandwerk zu erhalten. Wenn die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Fleisch steigt, haben Metzger die Möglichkeit, sich als Experten für solche Produkte glaubwürdiger zu positionieren. Dies könnte zu einem Auskommen führen, das über das reine Verkaufen von Fleisch hinausgeht, indem Beratung, Wissensvermittlung und Kundenservice im Vordergrund stehen. Der „Metzger meines Vertrauens“ ist mithin vertrauenswürdiger in der Aussage als der „Discounter meines Vertrauens“.Letztendlich geht es darum, die Balance zwischen den Vorteilen der lokalen Fleischproduktion und den sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen zu finden. Denn dann haben alle was davon: Umwelt, Landwirt, Tier, Fleischer, Verbraucher – und die regionale Gemeinschaft.