FRANKFURT Lange Zeit waren der Bio-Fachhandel und damit auch die Verarbeiter ein gutes Stück weit erfolgsverwöhnt.

Der jährliche Umsatz stieg mal zaghaft und mal kräftiger, manch ein Akteur verzeichnete die eine oder andere Delle. Gerade die ersten beiden Jahre der Pandemie spülten enorme Umsatzzuwächse in die Kassen der Händler und Verarbeiter.Warum also etwas ändern, wenn es gut läuft? In diese Falle ist Chiemgauer Naturfleisch – rückblickend betrachtet – sehenden Auges geraten. Wenige Monate Kaufzurückhaltung im vergangenen Jahr führten in die selbstverwaltete Insolvenz. Zu lange hatte das Unternehmen einen Teil seiner Hausaufgaben nicht gemacht. So ging die Kalkulation nicht überall auf, Produktionsprozesse waren teils ineffizient. Die Zweitmarke im Preiseinstiegsbereich – welche gut ausgebaut einen Teil des Umsatzrückgangs aufgrund sparsamer Kundschaft im höherpreisigen Segment sicherlich hätte kompensieren können – wurde stiefmütterlich behandelt. Der Markt für die Außer-Haus-Verpflegung blieb komplett unberücksichtigt. Damit ist das Unternehmen zu einem Paradebeispiel der verpassten Chancen geworden.Was jahrelang links liegen blieb, holt der bayerische Verarbeiter gerade im Rekordtempo auf. Die Krise hat enorme Transformationskräfte freigesetzt, und das Unternehmen verfügt über eine Mitarbeiterschaft, die qualifiziert und auch willens ist, den Wandel zu tragen. Wer das Unternehmen von außen betrachtet, hat den Eindruck, zwei Mal blinzeln und schon wieder wurde ein Vorhaben mit voller Kraft angestoßen oder sogar abgeschlossen. Mag der Bio-Fachhandel ein wichtiger Markt bleiben, ist er nicht immer ein verlässlicher Partner. Preisdruck spüren Verarbeiter auch dort. Die Zweitmarke ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht und geht richtigerweise ihren Weg in den konventionellen Handel.Die Bio-Branche spricht gern von Vielfalt in der Natur, eine ebensolche braucht es aber auch bei der Vermarktung. Chiemgauer Naturfleisch packt es auf vielen Ebenen an. Und man fragt sich zwangsläufig: Warum nicht gleich so?