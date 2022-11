FRANKFURT Muss ein Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft tatsächlich Visionen haben?

„Auf dem Weg zum Ziel sollte man nicht drei Schritte auf einmal nehmen.“ Sybille Roemer, Redakteurin

Ist Cem Özdemir ein Grüner Verbotsbefürworter, ein vegetarischer Klientelpolitiker und Haferflockenbefürworter? Absurd. Und doch wird sein derzeitiges Amtsverständnis, je nach Position des Betrachters unterschiedlich, mit genau diesen Attributen geschmäht.Mittlere Reife, Erzieherausbildung, Fachhochschulreife und Diplom-Sozialpädagoge sind die frühen Wegmarken eines Schwaben, der sich stets als Mittler, nicht als Visionär verstand. Schaut man auf seine aktuelle Politik, sieht man deutlich, dass Özdemir sein Amtsverständnis auf die Vermittlung zwischen all diesen Extrempositionen versteht und politisch lebt – seien es Bauern, Brüssel, Koalition, Fachminister, Industrie, Verbraucher oder Verbände.Von Tierwohl über Joberhalt, von ökologischer Transformation zu verkürzten Lieferketten, Wirtschaftlichkeit und Finanzierungsfragen: die Leuchtfeuer einer sich massiv verwandelnden Gesellschaft blinken an vielen Orten und weisen die Richtung – sind aber nie Ziel. Können es auch nicht sein.So wichtig Leuchtfeuer für die Navigation auch sein mögen: in letzter Konsequenz führt der Kapitän sein Schiff durch sicheres Fahrwasser und ist dabei gut beraten, wenn er nicht den direkten Weg auf sich nimmt. Die einzelnen Schritte müssen nacheinander gegangen werden. Auf dem Weg zum Ziel sollte man nicht drei Schritte auf einmal nehmen, wo Brüssel und andere Minister im Fahrwasser lauern und umschifft werden müssen.Özdemirs Amtsvorgängerin Julia Klöckner ist mit ihren Tierwohl-Kennzeichnungsplänen voll aufgelaufen. Da kann es also nicht ganz falsch sein, in schwäbischer Gründlichkeit die Wegpunkte nacheinander abzufahren, um sicher in den Hafen zu gelangen.Wenn man gut angekommen ist, sind neue Grenzen erreicht und Visionäre können übernehmen. Zurzeit sollte aber Ankommen das Gebot der Stunde sein.