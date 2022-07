imago/Bihlmayerfotographie

Das Virus ist erstmals in die Hochburg der deutschen Schweinehaltung eingebrochen.

HANNOVER ASP-Fälle in Nutztierbeständen in Niedersachsen und Brandenburg lösen in der Branche Betroffenheit aus. Erzeuger fordern, die Lage nicht auszunutzen, um die Preise zu drücken.

